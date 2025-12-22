《角頭－鬥陣欸》被罵「割韭菜」！監製開戰影評：太不厚道

《角頭－鬥陣欸》砸重金謝演員、團隊，是眾人心血的結晶。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台片票房亞軍《角頭－鬥陣欸》院線下檔、昨（21）正式於Netflix上架，沒想到戲外比戲裡還要火爆，監製「宏哥」張威縯罕見動怒，親上火線回擊影評，掀起角頭系列一波輿論交鋒。

《角頭－鬥陣欸》登上串流後，網路心得快速兩極化；有觀眾認為節奏混亂、情緒銜接不順，也有人表示「不像一部完整電影」，其中最刺耳的說法，是將電影形容為「把影集剪一剪拿來賣」，甚至直接冠上「割韭菜」標籤。

宏哥在社群發文火力全開，語氣罕見強硬，核心圍繞一句話：「你可以說我們拍得不好，但說亂剪、說割韭菜，真的太不厚道。」

他特別點名剪接團隊的付出，直言剪接師為電影版本反覆修改、來回討論，長時間熬夜工作，甚至眼睛出狀況仍咬牙撐著，只希望角頭粉絲能看到誠意之作。

《角頭－鬥陣欸》正式在Netflix上線中。（曼尼娛樂提供）

宏哥發言曝光後，有網友直呼：「這不是公關文，是製作人真的被踩到底線了。」挺製作派方認為，「角頭世界觀」本來就橫跨電影與影集、「剪接是重新創作，不是『剩下再利用』」、「可以批評成品，但不該否定專業與勞動」。

