自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

遠離壓力拒絕焦慮 3星座能量滿滿優雅自信

現代社會生活節奏快，容易令人焦慮充滿壓力。（擷自freepik）現代社會生活節奏快，容易令人焦慮充滿壓力。（擷自freepik）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現代社會節奏快，許多人都生活在高壓的生活節奏下，由於壓力過大，讓人非常容易焦慮。小孟塔羅雲蔚老師指出有3個星座的人非常懂得管理內在心理狀態，因此無論外界如何變動，也能遠離消耗，保持自己能量，充滿自信面對未來。

●第三名：水瓶座

熱衷探索新知與創新觀點的水瓶座，對未知充滿好奇，讓精神世界始終保持活躍。他們習慣用獨特視角看待挑戰，不易被外界負能量牽動，反而能將困境轉化為成長契機。水瓶座重視心靈自由，不為迎合他人而犧牲自我價值，懂得設立界線、保護能量場，社交上偏好與理念相近的人交流，透過思想共振獲得支持與啟發，再加上適時抽離、冥想或投入創作，使水瓶座能持續更新內在狀態，保持清明與高頻運轉。

●第二名：獅子座

獅子座天生擁有強烈的生命力與自信感，深信自己值得更好，這份信念本身就是能量來源。面對挑戰時不輕易退縮，反而把困難當成展現實力的舞台，從行動中累積動力。獅子座樂於站上舞台、追求表現，無論在工作或興趣中都能將熱情轉化為持續燃燒的動能，自信與被肯定的回饋使他們的頻率長期維持在高點，也善用社交魅力與正向積極的人互動，形成彼此鼓舞的循環。

●第一名：射手座

射手座對世界充滿熱情與好奇心，渴望探索未知領域，這份特質使他們始終保持向前的動力。面對低潮時，射手座習慣用更宏觀的角度思考，能快速跳脫情緒困境，不被短暫挫折困住。強烈的自由意志讓射手座不願被限制，反而在不斷嘗試中獲得能量補給，透過旅行、學習與人際互動汲取正能量，持續擴展視野與心靈層次，得以長期維持精神清新與良好狀態。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中