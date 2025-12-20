自由電子報
娛樂 最新消息

《好運來》大魔王私下真面目曝 翁家明霸氣捐百道年菜

翁家明響應「傳愛過暖年」活動，捐出100道年菜，用行動傳遞溫暖。（民視提供）翁家明響應「傳愛過暖年」活動，捐出100道年菜，用行動傳遞溫暖。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕翁家明 在民視八點檔《好運來》中，飾演氣場全開的關鍵反派，被觀眾封為戲裡大魔王，冷峻眼神與強勢作風讓人又怕又恨；然而走下螢幕，他卻展現截然不同的一面，成了不折不扣的「戲外大善人」。今年翁家明參與「傳愛過暖年」年菜募集活動，霸氣捐出100道年菜，用實際行動溫暖社會角落。

翁家明受訪時分享，過年本該是家人團圓、圍爐吃飯的時刻，但社會上仍有許多弱勢朋友，連一頓像樣的年夜飯都難以實現。「一道年菜，對他們來說不只是吃飽，而是被記得、被關心。」他感性表示，幸福不該只留給自己，能在有能力的時候多付出一點，是一件很踏實、也很幸福的事，這也是他毫不猶豫捐出100道年菜的原因。

翁家明（右）邀請賴芊合一起做公益。（民視提供）翁家明（右）邀請賴芊合一起做公益。（民視提供）

戲裡心狠手辣，戲外的翁家明卻是圈內公認的暖男代表。平時熱愛爬山、健身的他，常一個人走進山林沉澱心情，將運動視為維持身心平衡的重要儀式。他坦言：「戲裡我可以很壞，但生活裡，我希望自己是個有力量，也願意付出的人。」他相信，唯有把身體顧好、心穩定了，才能在表演與生活中持續穩定輸出，也才有力量把善意分享給更多人。

談到長期飾演反派是否擔心影響形象或代言？翁家明則展現從容態度。他笑說，現在的觀眾分得很清楚，角色是角色，戲外的為人與生活態度才是關鍵。「如果能透過不同角色累積信任感，反而是加分。」

