冬至錢財至 5生肖財富滾滾來

冬至湯圓敬拜祖先，還有5生肖財運也會好轉。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年的12月21日就到了24節氣中的「冬至」，這天也是北半球一年當中白晝最短的一天，今年冬至恰逢「天赦日」，要知道本世紀只有2002年與2025年冬至當天同時也是天赦日，因此，這個日子具有精明、謹慎的特質，如果懂得掌握時機，就能讓財富穩健累積，就讓我們跟著小孟塔羅雲蔚老師看看有哪5個生肖，會在這個特殊的日子財運滾滾來。

【第五名 蛇】

生肖蛇在冬至來臨時，具有明顯的洞察力，懂得抓住短暫的好時機。理性的思考讓屬蛇的人在投資與理財上偏向謹慎而有策略地行動。這時，他們的直覺特別敏銳，容易看到別人忽略的財源，並懂得運用人脈或資訊創造收益。生活中，他們也懂得適度節制支出，將資金用在最有價值的地方。「磨刀不誤砍柴工」，屬蛇的人透過事前準備與冷靜判斷，使得冬至的財運更為穩健與旺盛。他們的財富增長來自耐心、智慧與精準決策，讓財運不僅一時，而是有持續的上升趨勢。

請繼續往下閱讀...

【第四名 馬】

生肖馬在冬至的財運很不錯，行動力更強，能迅速抓住瞬間出現的商機。屬馬的人思路敏捷，喜歡尋找多元收入來源，不怕嘗試新方法，也擅長在人脈和資源中找到財富契機。他們不僅注重眼前利益，也會規劃長期收益，讓資產穩健成長。再加上屬馬的人態度樂觀，容易吸引合作機會，財運因此水到渠成。生活中，他們懂得在花費與投資間取得平衡，避免衝動支出。正所謂「機不可失，時不再來」，屬馬的人善於把握機會，讓冬至的財運達到高峰。結合直覺、行動力與策略思維，財富增長既快速又穩定。

【第三名 鼠】

生肖鼠天生精明，善於抓住每個財務機會。細膩的觀察力讓屬鼠的人能看清投資與消費的利弊，避免不必要的損失。這段時間，他們的思路清晰，容易在短期內找到獲利的捷徑，同時也會規劃長期財務，使資產穩健增長。屬鼠的人懂得靈活運用人脈與資源，把情報轉化為財富。生活中，他們既節制又機敏，確保每一分錢都花得值得。「聚沙成塔」就是說生肖鼠透過日常的精打細算與策略行動，在冬至時，有相當不錯的表現。結合智慧、洞察力與行動力，屬鼠的人能在這段期間穩中求進，財運不僅旺盛，更有持續成長的潛力。

【第二名 龍】

生肖龍的冬至，具有遠見與果斷力，能及時抓住財務機會。屬龍的人決策力強，面對投資或商機時，往往能快速評估利弊，做出最有利的選擇。他們喜歡掌控局面，因此對金錢流向了然於心，能有效規劃收入與支出，避免浪費。這段期間，他們的自信與行動力吸引合作與資源，財運水到渠成。正所謂「一寸光陰一寸金」，屬龍的人懂得把握時機，讓每個財務決策都能發揮最大效益。生活中，他們既積極又謹慎，兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰，資產增長穩健且持續。

【第一名 牛】

生肖牛在冬至的財運特別旺盛，因為他們天性踏實，做事有計畫，不輕易衝動。耐心與穩定使屬牛的人在財務管理上步步為營，逐步累積資產。即使面對短期波動，他們也能保持冷靜，避免不必要的風險。這段時間，屬牛的人會仔細分析投資與消費的利弊，把每一分錢都花在最值得的地方。勤勞與持之以恆的態度，讓財富穩健成長。正所謂「滴水穿石」，屬牛的人靠持續努力和細心規劃，讓財富不斷增加。他們善於整合資源、規劃長遠，既重視眼前收益，也注重未來保障，讓財運既旺盛又持久，成為最值得信賴的財務守護者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法