自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

冬至錢財至 5生肖財富滾滾來

冬至湯圓敬拜祖先，還有5生肖財運也會好轉。（資料照，記者陳鳳麗攝）冬至湯圓敬拜祖先，還有5生肖財運也會好轉。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年的12月21日就到了24節氣中的「冬至」，這天也是北半球一年當中白晝最短的一天，今年冬至恰逢「天赦日」，要知道本世紀只有2002年與2025年冬至當天同時也是天赦日，因此，這個日子具有精明、謹慎的特質，如果懂得掌握時機，就能讓財富穩健累積，就讓我們跟著小孟塔羅雲蔚老師看看有哪5個生肖，會在這個特殊的日子財運滾滾來。

【第五名 蛇】

生肖蛇在冬至來臨時，具有明顯的洞察力，懂得抓住短暫的好時機。理性的思考讓屬蛇的人在投資與理財上偏向謹慎而有策略地行動。這時，他們的直覺特別敏銳，容易看到別人忽略的財源，並懂得運用人脈或資訊創造收益。生活中，他們也懂得適度節制支出，將資金用在最有價值的地方。「磨刀不誤砍柴工」，屬蛇的人透過事前準備與冷靜判斷，使得冬至的財運更為穩健與旺盛。他們的財富增長來自耐心、智慧與精準決策，讓財運不僅一時，而是有持續的上升趨勢。

【第四名 馬】

生肖馬在冬至的財運很不錯，行動力更強，能迅速抓住瞬間出現的商機。屬馬的人思路敏捷，喜歡尋找多元收入來源，不怕嘗試新方法，也擅長在人脈和資源中找到財富契機。他們不僅注重眼前利益，也會規劃長期收益，讓資產穩健成長。再加上屬馬的人態度樂觀，容易吸引合作機會，財運因此水到渠成。生活中，他們懂得在花費與投資間取得平衡，避免衝動支出。正所謂「機不可失，時不再來」，屬馬的人善於把握機會，讓冬至的財運達到高峰。結合直覺、行動力與策略思維，財富增長既快速又穩定。

【第三名 鼠】

生肖鼠天生精明，善於抓住每個財務機會。細膩的觀察力讓屬鼠的人能看清投資與消費的利弊，避免不必要的損失。這段時間，他們的思路清晰，容易在短期內找到獲利的捷徑，同時也會規劃長期財務，使資產穩健增長。屬鼠的人懂得靈活運用人脈與資源，把情報轉化為財富。生活中，他們既節制又機敏，確保每一分錢都花得值得。「聚沙成塔」就是說生肖鼠透過日常的精打細算與策略行動，在冬至時，有相當不錯的表現。結合智慧、洞察力與行動力，屬鼠的人能在這段期間穩中求進，財運不僅旺盛，更有持續成長的潛力。

【第二名 龍】

生肖龍的冬至，具有遠見與果斷力，能及時抓住財務機會。屬龍的人決策力強，面對投資或商機時，往往能快速評估利弊，做出最有利的選擇。他們喜歡掌控局面，因此對金錢流向了然於心，能有效規劃收入與支出，避免浪費。這段期間，他們的自信與行動力吸引合作與資源，財運水到渠成。正所謂「一寸光陰一寸金」，屬龍的人懂得把握時機，讓每個財務決策都能發揮最大效益。生活中，他們既積極又謹慎，兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰，資產增長穩健且持續。

【第一名 牛】

生肖牛在冬至的財運特別旺盛，因為他們天性踏實，做事有計畫，不輕易衝動。耐心與穩定使屬牛的人在財務管理上步步為營，逐步累積資產。即使面對短期波動，他們也能保持冷靜，避免不必要的風險。這段時間，屬牛的人會仔細分析投資與消費的利弊，把每一分錢都花在最值得的地方。勤勞與持之以恆的態度，讓財富穩健成長。正所謂「滴水穿石」，屬牛的人靠持續努力和細心規劃，讓財富不斷增加。他們善於整合資源、規劃長遠，既重視眼前收益，也注重未來保障，讓財運既旺盛又持久，成為最值得信賴的財務守護者。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中