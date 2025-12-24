三上悠亞加盟台灣夢想家啦啦隊 拍照會前曬「三點辣照」寵粉

三上悠亞工作告一段落時，不忘「自拍」向台灣粉絲問好。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕退役AV女優三上悠亞星昨（23日）與「台灣夢想家（TPBL）」簽約正式入圈職籃啦啦隊，本週六（27日）將是她首次以Formosa Sexy隊員身分應援。球團除了在自家商店推出三上悠亞限量週邊，像是白TE、應援毛巾、香氛片、吸鐵燈箱及旋轉立牌等…應有盡有，並將於次日（28日）賽後舉行「三上悠亞拍照會」。

本週六（27日）三上悠亞將首次以Formosa Sexy隊員身分應援。（翻攝自TPBL臉書）

向來寵粉的三上悠亞向粉絲保證，本球季待在台灣的時間會多一些，而她今天（24日）也曬出她穿著「三點式比基尼」拍攝寫真的爆乳辣照。從本月起到明年3月，三上悠亞在例行賽中將參加6場應援，分別是12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27，D-Fans會員可優先購票。

請繼續往下閱讀...

三上悠亞認真進行拍攝工作。（翻攝自IG）

據悉，三上悠亞本球季將分別穿上4套不同造型的啦啦隊制服，球團更悄透露屆時不排除會有更多造型並帶來豐富的應援表演，希望能讓更多籃球迷認識這位曾是日本偶像藝人的舞蹈表演實力。

三上悠亞本球季將分別穿上4套不同造型的啦啦隊制服。（翻攝自TPBL臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法