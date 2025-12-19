自由電子報
娛樂 最新消息

斷開朱孝天紛爭 言承旭阿信「恆星之城」變身花美男

阿信變身花美男。（翻攝自微博）阿信變身花美男。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在廣大的《流星花園》粉絲期待下，F4成員中言承旭、吳建豪、周渝民，今（19日）晚與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，粉絲累積多年的思念，今晚各自使出應援絕招，現場花籃更是排列滿滿，阿信一改在五月天團裡的風格，難得一身粉紅「花美男」形象，言承旭同樣一身粉紅，但深U造型露出胸膛，硬是比阿信多了性感。

言承旭同樣走花美男路線，深U造型多了性感。（翻攝自微博）言承旭同樣走花美男路線，深U造型多了性感。（翻攝自微博）

今晚演唱會上，「F3」與阿信熱唱五月天歌曲《派對動物》，另外也帶來歌迷期待的《流星雨》、《煙火季節》等歌曲，四人有各自表演，也有合唱橋段，阿信多了宮廷風外套，粉絲直呼走王子路線。周渝民的造型同樣很夢幻，西裝上搭有薄紗配飾，同樣是花美男模樣，吳建豪則帥氣展現結實手臂。

阿信今晚在台上談到，言承旭、吳建豪、周渝民都是完美主義，期間還感性和言承旭擁抱，或許促成這次演唱會太不容易，彼此心中感觸都很多。由於開唱前，未在名單內的朱孝天透過影片表達諸多不滿，也讓這次演出意外出現小插曲，還好今晚演出如期登場，粉絲也找回滿滿感動。

