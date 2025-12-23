自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12/22～12/28生肖運勢】年關將至「防小人、遇貴人」助運2026大吉大利

善用年末這波生肖運勢「借力使力」，更能提早布局2026年的吉事吉運。（達志影像） 善用年末這波生肖運勢「借力使力」，更能提早布局2026年的吉事吉運。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週即將跨入2026年，不少人已經開始為2025的工作進度進行收尾，也著手安排2026的跨年出遊計劃或年度計劃，命理專家書珩老師指出，本週有3個生肖在財運、工作和桃花3方面各占鰲頭，財運最旺的是屬雞的朋友、工作運最佳是屬蛇的朋友、桃花最旺則是屬牛的朋友；另外，她也建議12生肖的朋友除了從「生肖總運」了解趨吉避凶之道，善用年末這波運勢借力使力，更能提早布局2026年的吉事吉運！

 

➤蛇雞牛│遠行出差 鄭重承諾

．總運：★★★★★

．工作：工作上有遠行或出差的機會，同時有「異地遇貴人」的機會，不妨多留意一下身邊的人事物，珍惜本週的好運氣。

．感情：對方期待你鄭重承諾，不管是承諾結婚、承諾一段關係的確定、或承諾一起生小孩……不管是哪種情況，表明自己的態度很重要，更是經營雙方未來能否更進一步的重要時刻。

．留意：屬牛的朋友本週劍鋒星入座，須小心車關、血光之災。

 

➤虎馬狗│團隊合作 認真關懷

．總運：★★★★

．工作：職場上要注意團隊合作，不宜一意孤行，不要以為自己是「征西大將」就逕自直衝，會有點可惜，因為本週與其著重個人表現，藉團隊之力更能收獲成功。

．感情：宜認真關懷對方，瞭解對方的需求，不要等對方開口了才去做，而是平日就應從細節處觀察對方需求。

．留意：生肖屬狗朋友，本週交友方面特別小心，要慎防小人的暗中「口舌」陷害。

 

➤猴鼠龍│格局放寬 重新了解

．總運：★★★

．工作：這三個生肖的朋友本週在工作格局、眼界上都要放寬，不要因前方遇有小人就想方設法要把對方鬥倒，因為這個小人未來也許就會自己走開了，不須浪費心力在此。格局放寬，胸放寬，問題就會變小。

．感情：希望可能希望你重新了解他，不要自以為對方不在意、不會生氣，錯了，對方其實非常在意、非常生氣。

．留意：屬龍的朋友本週有貴人星相助，但要小心「小人眼紅」，可能會在你的背後搬弄是非。

 

➤豬兔羊│人事變動 面對選擇

．總運：★

．工作：本週工作上面可能會面臨人事變動，有可能你相處很久的同事要調到別的部門了，也有可能是你認識很久的長官可能要畢業了，建議面對人事變動，心態要夠堅強。

．感情：同樣面對要或不要、去或留的抉擇，建議改變你跟另外一半（情侶或伴侶）的相處方式，有時候不見得事事都表現得太剛硬，或表現得太軟弱，視情況改變一下自己的會更好！ !

．留意：本週生肖屬豬的朋友要特別小心，遇兇星入座，須小心感冒﹑或者是預防喉嚨方面的疾病。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中