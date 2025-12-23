【12/22～12/28生肖運勢】年關將至「防小人、遇貴人」助運2026大吉大利

善用年末這波生肖運勢「借力使力」，更能提早布局2026年的吉事吉運。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週即將跨入2026年，不少人已經開始為2025的工作進度進行收尾，也著手安排2026的跨年出遊計劃或年度計劃，命理專家書珩老師指出，本週有3個生肖在財運、工作和桃花3方面各占鰲頭，財運最旺的是屬雞的朋友、工作運最佳是屬蛇的朋友、桃花最旺則是屬牛的朋友；另外，她也建議12生肖的朋友除了從「生肖總運」了解趨吉避凶之道，善用年末這波運勢借力使力，更能提早布局2026年的吉事吉運！

➤蛇雞牛│遠行出差 鄭重承諾

．總運：★★★★★

．工作：工作上有遠行或出差的機會，同時有「異地遇貴人」的機會，不妨多留意一下身邊的人事物，珍惜本週的好運氣。

請繼續往下閱讀...

．感情：對方期待你鄭重承諾，不管是承諾結婚、承諾一段關係的確定、或承諾一起生小孩……不管是哪種情況，表明自己的態度很重要，更是經營雙方未來能否更進一步的重要時刻。

．留意：屬牛的朋友本週劍鋒星入座，須小心車關、血光之災。

➤虎馬狗│團隊合作 認真關懷

．總運：★★★★

．工作：職場上要注意團隊合作，不宜一意孤行，不要以為自己是「征西大將」就逕自直衝，會有點可惜，因為本週與其著重個人表現，藉團隊之力更能收獲成功。

．感情：宜認真關懷對方，瞭解對方的需求，不要等對方開口了才去做，而是平日就應從細節處觀察對方需求。

．留意：生肖屬狗朋友，本週交友方面特別小心，要慎防小人的暗中「口舌」陷害。

➤猴鼠龍│格局放寬 重新了解

．總運：★★★

．工作：這三個生肖的朋友本週在工作格局、眼界上都要放寬，不要因前方遇有小人就想方設法要把對方鬥倒，因為這個小人未來也許就會自己走開了，不須浪費心力在此。格局放寬，胸放寬，問題就會變小。

．感情：希望可能希望你重新了解他，不要自以為對方不在意、不會生氣，錯了，對方其實非常在意、非常生氣。

．留意：屬龍的朋友本週有貴人星相助，但要小心「小人眼紅」，可能會在你的背後搬弄是非。

➤豬兔羊│人事變動 面對選擇

．總運：★

．工作：本週工作上面可能會面臨人事變動，有可能你相處很久的同事要調到別的部門了，也有可能是你認識很久的長官可能要畢業了，建議面對人事變動，心態要夠堅強。

．感情：同樣面對要或不要、去或留的抉擇，建議改變你跟另外一半（情侶或伴侶）的相處方式，有時候不見得事事都表現得太剛硬，或表現得太軟弱，視情況改變一下自己的會更好！ !

．留意：本週生肖屬豬的朋友要特別小心，遇兇星入座，須小心感冒﹑或者是預防喉嚨方面的疾病。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法