隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（19日）北車、中山商圈發生震驚全國的隨機砍人案，造成3死（不含墜樓身亡的兇手張文）11傷悲劇，網上出現不少陰謀論。被稱為「國師」的星座專家唐綺陽今天（21日）呼籲大家穩住情緒，不要被紛亂的訊息誤導，造成更大恐慌；她也提醒，接下來的20天，有幾類人要繃緊神經，容易被「針對」！

唐綺陽今天在臉書發文，首先就針對近日受到高度關注的隨機砍人案發聲，「事發一天多，所有人仍在震撼與情緒中，忍不住想究竟為什麼會發生這種事？網路上出現許多揣測，知道大家心情都亂，但還是先穩住情緒，不要被紛亂訊息引導，導致更大的恐慌，請多一點耐心，真相一定會浮現。」

她接著說：「我們即將跨入火年，在火年中，過往『暗中蓄積、私下瀰漫』的部分，會一下被提到檯面上，火可好可壞，既可能傷人，也可以帶來明亮、溫暖，但願我們是火年中，善用火而得到幸運的人。今天就是冬至（12/21），太陽揮別與土海的四分，進入魔羯，開啟『長達20天』的日火合入相（直到明年的1/10），如『魔羯座、高層、長官、嚴肅的人、老一輩』，或『政府機關，大型機構、公務組織』，也可能是『獅子座、貴族、皇家、領袖者』，或『明星、才人、年輕人』，上述領域的人都要繃緊神經，在日火合的未來20天，緊急要應對的事務多，可能火紅，也容易被針對、批評，必須卯足精神，以運動家精神應對。」

「其實，日火合魔羯也影響所有人，讓人不知不覺中『變得警戒、緊繃、嚴肅』起來，也提昇作事效率，或『任務導向、就事論事』，拒絕情勒、不帶感情，現在群星在魔羯，更是如此，這段魔羯過生日期間，也讓這個年底大家都成工作狂。日火合入相也使人『沒啥耐性，或帶有攻擊性』，講著講著就急躁起來，或顯得嚴厲、直接、不近人情，或忍不住想跟人比較、開快車等，感覺有點『戾氣』。也要小心發炎、燒燙傷、皮膚刮傷、乾燥，或牙齦出血，骨質問題等，往往以急性方式發作，工作領域容易工傷者，請先做好預防措施，或有常備良藥，以備不時之需。」

最後唐綺陽表示，「週四（12/25）金星進魔羯，緊張氣氛稍微和緩，至少我們『忙出具體成績，忙得有成就感、價值感』，或辛苦有代價，優秀被看見，努力的確有用等，讓人心甘情願。但魔羯星群的時段，也是星群『與木星逐漸形成對分』時，生活中定會出現兩種聲音或派別的對立，既是衝突，也是溝通，大家要盡量把持自己別被情緒操控，才能就事論事，完成想達成的任務。最後，願逝者安息，也祈禱傷者早日康復，台灣平安、回歸步調，恢復寧靜。」

（民俗說法 僅供參考）

