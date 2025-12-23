自由電子報
娛樂 最新消息

曾國城、丁噹都來了！《巧克力冒險工廠》台北站星光爆棚

郭彥均（右）與老婆與朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）郭彥均（右）與老婆與朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》台北站自上週首演以來話題不斷，首週演出即吸引大量觀眾入場，劇場內外星光熠熠，成為今年年末最受矚目的舞台盛事之一。

曾國城朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）曾國城朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

首週到場支持的藝人包含曾國城、丁噹、「Darren」邱凱偉、唐從聖、郭彥均、阿諾、夏語心、康茵茵、李明川、趙小僑、劉子銓、林葉亭與兒子邱以太、柴智屏及女兒高雋雅、林瑞陽兒林禹，星光陣容相當亮眼。

丁噹朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供丁噹朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供

唐從聖朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）唐從聖朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

Darren（左）帶著兒子Travis（右）朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）Darren（左）帶著兒子Travis（右）朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

眾藝人觀後皆表示驚艷，對舞台規模、視覺設計與現場音樂演出給予高度評價，直呼「完全超出想像」、「像是真的走進一座會運轉的夢幻工廠」。從舞台機關、燈光變化到歌舞段落的能量展現，都讓人目不轉睛，也讓不少首次接觸音樂劇的觀眾留下深刻印象。

柴智屏朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）柴智屏朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

柴智屏的女兒高雋雅（左）與林瑞陽兒子林禹穩定交往中，兩人相偕朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）柴智屏的女兒高雋雅（左）與林瑞陽兒子林禹穩定交往中，兩人相偕朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》改編自羅德．達爾的經典故事，以百老匯等級的製作規格，結合大型舞台機關、華麗視覺效果與現場樂團演奏，層層堆疊出充滿想像力的奇幻世界。演出節奏緊湊，情感與娛樂性兼具，不僅吸引劇迷與音樂劇愛好者，也成功拓展更廣泛的觀眾族群，成為今年冬季文化娛樂市場中備受討論的指標性作品。

夏語心朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）夏語心朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

隨著首週好評持續發酵，演出正式進入耶誕週倒數階段。主辦單位華文環球藝術娛樂表示，聖誕檔期場次詢問度明顯升溫，許多觀眾選擇將《巧克力冒險工廠》音樂劇作為年末相聚、朋友相約或家庭共賞的首選節目，在歡樂歌舞與溫暖故事中迎接節慶時刻。

林葉亭（左）與兒子邱以太朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）林葉亭（左）與兒子邱以太朝聖《巧克力冒險工廠》。（華文環球藝術娛樂提供）

此外，台北場演出結束後，《巧克力冒險工廠》音樂劇也將於1月2日至1月4日移師高雄衛武營演出，讓南台灣觀眾同樣能在新年假期走進劇場，感受這場結合音樂、想像力與舞台魔法的奇幻冒險。主辦單位表示，高雄場次同樣備受關注，建議有興趣的觀眾提早規劃行程，把握難得的巡演機會。

