娛樂 最新消息

陳都靈恐成于朦朧第二？ 公開現身需2人攙扶 牙齒成焦點

中國網路繪聲繪影的謠傳陳都靈恐成于朦朧第2。（翻攝自微博）中國網路繪聲繪影的謠傳陳都靈恐成于朦朧第2。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星陳都靈近期頻頻被點名恐成下一個于朦朧，網路不斷流傳關於陳都靈的各種傳聞，最誇張的甚至指她已經遭虐離世、精神異常、牙齒消失。近日陳都靈終於現身公共場合，被視為正面回應流言，然而她的現身卻讓人產生更多疑問，因為她在走紅毯的時候左右分別由辛雲來、溫崢嶸攙扶著，且步伐極慢，令外界更覺得其中必有詐。

（左起）辛雲來、陳都靈、溫崢嶸3人一起踏上紅毯。（翻攝自微博）（左起）辛雲來、陳都靈、溫崢嶸3人一起踏上紅毯。（翻攝自微博）

辛雲來、陳都靈、溫崢嶸3人一起踏上紅毯，只見陳都靈兩隻手被左右的明星緊緊握住，全程行走速度明顯緩慢，而且腳步看起來虛浮，一點都沒有自信感覺。就算站定位拍照，左右兩側的演員也沒放開陳都靈的手。

陳都靈公開現身，牙齒並無異狀，僅表情僵硬不自然。（翻攝自微博）陳都靈公開現身，牙齒並無異狀，僅表情僵硬不自然。（翻攝自微博）

網友繪聲繪影說陳都靈走紅毯時，身體重心會傾向左方或右方其中一人，就是沒辦法一個人好好的直立，腳步也顯得僵硬、不自然。當晚陳都靈看起來外型非常精緻，妝容也很美麗，不過，很多人把焦點放在她的牙齒上，很認真檢查她的牙齒是否有異常情形。不過，除了表情稍微不自然之外，她的牙齒排列整齊也沒缺牙，網路傳言似乎誇大。

