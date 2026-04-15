12星座「冷戰診斷表」 一眼看穿對方是「耍脾氣」還是在「走程序」？

月亮星座才是情緒核心！解碼火土風水四象星座的「冷戰潛規則」。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕他本來跟我聊得好好的，為什麼突然跟我玩冷戰？訊息回超慢，回那種「喔、恩、呵呵」，是不是我昨天哪句話說錯了？

星座專家「安德魯的賤聲房」一語道破：沒事，你只是遇到冷戰了。

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安德魯也幫大家定錨一個超重要的觀念：「冷戰不是重點，『冷的方向』才是重點！因為『測試』是有來有回的，而『分手』是單向變冷的。」只要抓死這句話，八成都不會誤判情勢。

安德魯總歸一句話：「真正想留下來的人，不會讓你一直猜；會讓你一直猜的人，本來就沒打算留。」千萬別再自欺欺人，明明對方已經把你當空氣了，你還在那邊發揮大愛精神，幫他找藉口，最後只是浪費自己的時間。

（註：請以月亮星座為主，太陽為輔！月亮是最隱私的情緒，冷戰看月亮就對了！）

12星座冷戰態度。（本報製表）

◆火象星象：♈牡羊、♌獅子、♐射手

➤火象幾乎不會用冷戰來分手。如果他冷，99% 是在測試你。火象的人腦袋很直，他如果不愛你，他會直接人間蒸發，或是直接跟你吵到翻天然後轉頭就走。他會跟你玩冷戰，代表他心裡還有那把火，只是在跟你「拿態勢」。

→1.測你（初階）：他在等拍拍！

．行為：回訊變慢，但不是不回。語氣變得很短，像是「隨便、喔、你忙吧」。

．心理：他在不爽，但他不想先低頭。他腦袋只有一件事：「你到底有沒有發現我在生氣？」 他其實是在討拍，怕你忘了他的重要性。這時候你只要給個台階，說句「寶貝對不起我錯了」，他馬上就自己滾下來了。

→2.測你（進階）：他在看你有沒有追上來！

．行為：故意不找你，但他會看你所有的限動，甚至會去點讚你身邊朋友的貼文，就是跳過你。只要你一冷，或是你發了一張跟異性出去的照片，他立刻又會跳出來冷嘲熱諷。

．心理：他在測你的底線。他想確認：「我不主動，你會不會追上來？」 雖然這幼稚到爆，但這就是火象，他們需要那種「被追逐」的熱度來確認愛。如果你這時候也跟著冷，火象會覺得你根本不在乎，然後他就真的跑去別的地方找熱度了。

→3.想分手：火滅了，連煙都沒了！

．行為：回覆變「無情緒」。他不生氣、不吃醋、甚至連吵架都懶。以前你跟別的男生出去他會炸掉，現在他只會說：喔，注意安全。

關鍵一句：「都可以」。

．心理：不是忍，是「抽離」。火象的愛是有火的，一旦沒火就是沒愛。這時候如果是測你，不要全哄，要有原則地靠近；如果是想分手，你越熱，他只會退得越快。

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◆土象星象：♉金牛、♍處女、♑摩羯

➤土象最會用冷戰拖分手，但也最會用冷戰測你。這組最陰，一定要看細節。土象的人是「耐力賽專家」，他要冷你，可以冷到你懷疑自己是不是單身。

→1.測你：他在看你穩不穩！

．行為：回很慢，但很穩定。他不主動找你，但你找他他在。

．心理：他在觀察「你有多穩」。土象談感情很現實，他在想：「如果以後我們結婚，生活平淡了，你會不會一直在？」他是在測試你的耐力。這時候你只要穩住，不要發瘋，他就覺得你有過關。

→2.半放棄（最危險階段）：他在猶豫要不要放掉你！

．行為：訊息變少，以前會分享生活，現在剩下問候。他偶爾會關心，但力道很弱。

．心理：這階段最危險，因為你會以為還有救，但其實他已經在退了。他在等一個「最後的失望」。如果你這時候瘋狂查勤、逼問，就是直接幫他遞刀子。這時候你該做的不是跪求，是直接拉開距離，讓他感受到徹底失去你的空白感。

→3.想分手：他在「降成本！

．行為：不主動、不關心，你有事他也沒反應。對話變功能性：「好、知道、OK」。

．心理：他在降成本！他在心裡已經把你們的未來計畫切得乾乾淨淨。你對他來說已經不是優先，你再努力，只是在幫他減輕罪惡感，讓他覺得：「你看，我也有回你喔，是我們真的不合。」

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◆風象星象：♊雙子、♎天秤、♒水瓶

➤風象的冷戰最容易被誤判，其實很多是「興趣下降」。風象的人如果冷戰，通常是因為他覺得跟你聊天「不好玩了」。

→1.測你：他在玩距離感！

．行為：忽冷忽熱但有規律，冷一陣子又會突然回來丟一個廢文。

．心理：他想知道：「我這樣鬧，你會不會更在乎？」 或者是他單純想確認你還在不在他的掌控範圍。這時候不要全接，你要保持一點距離，讓他覺得你也有自己的生活，這反而能勾起他的好奇心。

→2.興趣下降：你變無聊了！

．行為：回訊還在，但越來越敷衍。他不主動開話題。

．心理：這不是分手，但他已經在滑落。注意，風象是很怕無聊的，如果你每天只會問「吃飽沒、在幹嘛」，那他就真的要飄走了。這時候你要變更有吸引力，而不是變得更黏。

→3.想分手：你不在他的世界裡了！

．行為：不找你、不回來、不分享生活。以前他會發一些只有你們懂的梗，現在他的動態全是你看不到的世界。

．心理：他已經把你從生活圈移除了。風象的人分手很殘忍，他會讓你覺得是他太忙，其實是他根本不想再花時間在你身上。你再去追，只會讓自己更沒價值，像個過時的玩具。

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◆水象星象：♋巨蟹、♏天蠍、♓雙魚

➤水象的測試最情緒化，但分手最安靜。水象的冷戰通常都是因為「心碎了」，或者是「想看你有沒有心」。

→1.測你：他在確認「我對你重要嗎」？

．行為：發很有情緒的限動，回你很冷，但會偷看你的反應。

．心理：他在求救！只要你一關心、一放軟，給他足夠的安全感，他就軟了。這時候不要卑微，要溫柔。

→2.情緒退縮：他受傷了，在收！

．行為：雖然人還在，但不再分享深層的感覺。

．心理：這代表他怕再受傷，所以把心收起來。這階段還有救，你需要用行動證明你值得他信任。

→3.想分手：他已經「關掉你」了！

．行為：不情緒、不吃醋、不看你、不理你，完全平靜。

．心理：水象一旦不愛了，他的心會比石頭還硬。以前會哭鬧，現在看你跟誰出去都無感。他已經把所有的愛都回收了，準備給下一個，你再努力也只是在打擾死人。

☆星座命理說法僅供參考☆

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