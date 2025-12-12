自由電子報
娛樂 電視

早上7點就爆汗跑步 男神「5度脫衣現精壯胸肌」

〔記者蕭方綺／台北報導〕出道九年的李昀銳繼《星光燦爛》中袁善見一角被觀眾熟知後，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》。為了符合角色設定，他可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達五集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，因此他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拼命，讓劇組全員佩服。

改編自網路小說《草莓印》，該劇以新鮮少見的「戀愛綜藝」作為敘事主題，是少數將真人秀架構與劇情融合的戲劇。故事採雙線並行，時間跨越高中校園（2013-2018）與成年重逢（2024），並以「劇中劇」形式展開，主角們參與戀愛綜藝節目《再見，怦然心動》，每集還穿插單獨訪談與心理側寫，讓角色面對鏡頭袒露內心，增添真實感與沉浸感。

李昀銳（左）和徐若晗在《再見，怦然心動》有摩天輪之吻。（龍華偶像台提供）李昀銳（左）和徐若晗在《再見，怦然心動》有摩天輪之吻。（龍華偶像台提供）

李昀銳飾演的陸星延，外表理性、內心卻是十足「無愛一身輕、有愛變神經」的深情戀愛腦，年少時甚至為了愛情放棄名校志願。高中時期的他像烈酒般熱烈，初戀青澀懵懂、黏人又愛吃醋，被觀眾稱讚「青春感滿分」。都希望他能趁年輕時多拍幾齣校園劇。

徐若晗飾演的沈星若，因為父母感情生變，使她對婚姻心存恐懼，是堅持獨立、習慣用理性保護自己的「愛情逃兵」。她像咖啡冷調克制，陸星延像烈酒熱烈衝動，看似衝突，卻意外形成互補。徐若晗說：「沈星若是刺蝟女孩，破碎與驕傲同存，築起高牆保護自己，但真正被愛融化時，也會說出「我很生氣，但我想見你」這樣柔軟又真誠的話。」

因為是首次合作談到對彼此的印象，徐若晗笑說，現實中的李昀銳和高中時期情緒衝動的陸星延完全不同，是溫柔又能給予高情緒價值的人，李昀銳則爆料，徐若晗本人比角色更柔軟、更甜，尤其拍吵架戲時，她習慣單手叉腰、邊吵架邊比手勢，讓他常忍不住笑場。

李昀銳（左）和徐若晗在《再見，怦然心動》個性看似衝突，卻意外形成互補。（龍華偶像台提供）李昀銳（左）和徐若晗在《再見，怦然心動》個性看似衝突，卻意外形成互補。（龍華偶像台提供）

兩人心中最難忘的名場面也各自不同。李昀銳認為最甜的一幕，是他用棉花糖哄心情不佳的星若，把她當小朋友寵著；而讓他印象深刻的則是摩天輪吻戲，由於要在摩天輪最高點開拍，只好坐著摩天輪一直轉圈圈，他笑說：「那瞬間的感覺就是，這輩子一起，下輩子也還要一起。」

徐若晗最銘心的一場，則是沈星若18歲生日那一夜，在昏暗燈光下與陸星延相擁，聽見對方在23:59說出：「以後每年我都是最後一個祝你生日快樂的人，因為我是要陪你走到最後的人」她形容，那是年少、笨拙、卻浪漫到會永遠記住的一次承諾。《再見，怦然心動》將於12/15起，平日晚間八點，在龍華偶像台MOD353播出。

