（影音）狄鶯逼問「你是GAY嗎？」 曹西平直球對決

曹西平（中）9年前曾和包偉銘（右）同台上狄鶯主持 《今夜不流淚》，留下3年難得同框經典畫面。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平29日驟逝，享壽66歲，1982年出道的他，當年憑著陽光帥氣外型與精湛唱跳走紅，在演藝圈縱橫逾40年一生未婚，感情世界始終低調，而他對於感情問題，一向直球對決，多次堅定個人立場：「一個人也可以過得很快樂。」

過往曹西平從不吝於分享個人生活觀與對感情態度，他曾上狄鶯主持 《今夜不流淚》，被狄鶯冷不防直接挑明問他為何一直不結婚，甚至當場逼問曹西平：「你是GAY嗎？」

請繼續往下閱讀...

當場曹西平沒動怒，反而一派輕鬆幽默反酸狄鶯：「我為什麼要回答妳？」至於結婚敏感話題，曹西平打破沉默說出內心想法：「結婚從來不是我的人生必修課，人到了50歲，沒有那種衝動，不需要為別人硬演一齣戲，一個人也可以過得很快樂。」

曹西平自曝曾跟龍千玉透露陳亞蘭是他的菜。（翻攝自陳亞蘭臉書）

出道以來，曹西平當然也有暗戀對象，曾在2015年上已故豬哥亮節目，被抖出年輕時暗戀過陳亞蘭，但遲遲不敢有大動作，只放在心裡純愛30年；後來在節目見到陳亞蘭，曹西平承認真的有小鹿亂撞的感覺。

曹西平還曾跟無緣三嫂、資深台語歌手龍千玉透露陳亞蘭就是他的菜，很想認識她，卻一直苦無機會，更幽默坦言如果多年後與陳亞蘭都沒有對象，「希望可以比鄰而居，同居不同床，也很樂意。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法