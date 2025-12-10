自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）心疼愛女被抹黑 吳中純強硬發聲：我不是民眾黨

吳中純曾任民視、中天主播，閱歷豐富，是電視圈非常資深的前新聞主播。（翻攝自吳中純臉書）吳中純曾任民視、中天主播，閱歷豐富，是電視圈非常資深的前新聞主播。（翻攝自吳中純臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕主播夫妻檔梅聖旻、吳中純的獨生女梅嬿翎現職民眾黨社會發展部中央專員，今（10）日被爆介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安感情，吳中純接受《自由娛樂頻道》獨家訪問，心疼女兒被無端造謠抹黑，更強硬發聲:「我不是民眾黨。」

她在臉書常曬和老公梅聖旻、女兒同框，一家三口感情甜蜜，令人稱羨。（翻攝自吳中純臉書）她在臉書常曬和老公梅聖旻、女兒同框，一家三口感情甜蜜，令人稱羨。（翻攝自吳中純臉書）

梅嬿翎是梅聖旻、吳中純獨生女，從小被2人捧在手心上，個性直爽有話直說的吳中純在女兒成年後，始終抱持著開放心態，一早聽聞女兒介入他人感情，吳中純一把火上來：「男未婚女未嫁，年輕人談談戀情，哪來的介入感情淪當小三這種事，拜託，有點常識好嗎？」

曾是新聞主播的吳中純，個性大方有話直說。（翻攝自吳中純臉書）曾是新聞主播的吳中純，個性大方有話直說。（翻攝自吳中純臉書）

吳中純說，梅嬿翎任職民眾黨社會發展部中央專員，是最基層員工，不懂為何有自稱女兒閨密爆料，「這就是抹黑，是造謠，爆料者心態可議。」

說到激動處，吳中純心疼女兒說：「她出差一人預算兩千，兩人住一房，怎麼可能有男生進房間睡覺。」並直接表態個人立場：「我不是民眾黨，也不支持民眾黨，女兒的工作，需要我，我就幫她。」強調是女兒自己在104投履歷表找工作，「跟我們沒關係。」

