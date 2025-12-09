自由電子報
娛樂 最新消息

連勝文兒出國比賽 蔡依珊曬天倫照 見這幕「我好累但心很滿」

國民黨副主席連勝文（左）與愛妻蔡依珊。（本報資料照）國民黨副主席連勝文（左）與愛妻蔡依珊。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕連勝文妻子蔡依珊近日遠赴泰國，只為在橄欖球場邊陪伴兒子比賽，一張捕捉到「彩虹、暴雨與孩子奔跑」的照片引發外界討論，她感性寫下「人生的晴與雨，都值得好好感受」，更自曝「我好累，但心很滿」，短短幾句話道出母親在支持孩子過程中的辛勞與驕傲。

蔡依珊在IG限動分享在泰國橄欖球場邊拍攝的畫面，只見天空掛著一道淡淡彩虹，場上年輕選手奔跑衝刺，她則站在場邊專心觀賽，「先是彩虹，再來大雨。」並感慨人生晴雨皆需好好體會，且提醒自己「要把心放回此刻」。此次，她特地飛往泰國為兒子應援，看著孩子在球場上勇敢向前，也不忘照顧隊友，她坦言雖然旅途疲憊，「我好累但心很滿！」

蔡依珊分享兒子出國比賽的照片，當時天空掛著彩虹，讓她頗有感觸。（翻攝自IG）蔡依珊分享兒子出國比賽的照片，當時天空掛著彩虹，讓她頗有感觸。（翻攝自IG）

近來，蔡依珊時常在社群分享閱讀《道德經》的心得，將老子智慧運用在創業、工作與家庭生活，引來不少網友共鳴。這次蔡依珊以彩虹與大雨作比喻，也讓不少人從中看到她陪伴孩子成長的方式，用溫柔、堅定的視角記錄身為母親的日常感悟。

