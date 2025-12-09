自由電子報
娛樂 最新消息

李芷婷認愛穩交2年圈外男友 神秘G先生背景曝光

李芷婷推出新專輯《海的模樣》。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李芷婷今天舉辦新專輯《海的模樣》發片記者會，她結束與歌手舊愛Jinbo的感情陷入低潮，如今終於挺過情傷，受訪談到：「那段關係長期都不太適合，痛苦期持續了一年多。認為在感情裡犧牲了很多，努力到某種程度後，依然不理解為什麼我們的關係無法變好？」受訪更大方認愛穩定交往中的圈外男友G先生。

專輯同名歌曲《海的模樣》記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程；《燒成灰燼》則象徵她撕裂舊有標籤、浴火重生，「海會溫柔也會狂暴，我也是。我想透過這張專輯告訴大家，不被定義就是最自在、最像自己的樣子。」

李芷婷招認是戀愛腦，受訪羞曝男友長得很帥，現階段感情狀態非常穩定，「如果在一個好的timing遇到一個不錯的人，我也不會拒絕。」提到新歌《企鵝的石頭》算是送給男友的歌曲，「我跟他都是I人，I人都是純愛戰士，這首歌的歌詞也因為他，寫了滿多很純情的東西。」

李芷婷甜蜜分享，在這段關係中兩人非常平等，「我們兩個人會一起收拾家裡，我們會規定說什麼時候要打掃房間？什麼時候要打掃廁所」不小心洩了口風，兩人疑似同居ing。至於感情穩定是否有冒出想婚的念頭，今年25歲的李芷婷急撇「太早了」，「我都跟他說，要等我成為超級巨星。」

理想混蛋雞丁替李芷婷站台。（華納音樂提供）理想混蛋雞丁替李芷婷站台。（華納音樂提供）

理想混蛋的雞丁現身記者會站台，他們因為參加校園活動而熟識。李芷婷也開心分享：「我們常在各種商演場合裡遇見彼此，就這樣自然而然地熟悉了對方。我對雞丁的印象一直都很好，總能感覺到他是一個溫柔又真誠的人，相處起來讓人覺得很安心。因此這次他願意擔任嘉賓，我真的非常感激。」

