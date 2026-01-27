曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。

曹西平的三哥曹南平上月得知噩耗急奔回台，將後事安排授權給曹西平的乾兒子小俊，今曹西平家屬曹南平未到場，據悉已離開台灣，吳宗憲日前和工作人員曾赴靈堂致意，待了一段很長時間，今也有送花致意，胡瓜、康康、派翠克、郭靜純、陳美鳳、藍心湄等雖未到場也透過影片表達追思的心情。

請繼續往下閱讀...

曹西平告別式，周思潔。（記者胡舜翔攝）

董志成受訪哽咽表示：「祝曹大哥在天堂做最帥氣、最熱情，永遠的唱跳歌手，四哥一路好走。」

董志成憶及到曹家作客，覺得曹西平自律很孤獨，「他沒有對於名利名牌習慣，始終活得像自己，卸下表演服都是一般人，真的活在每一刻當下，人生無常要轉換勇氣。」

周思潔今早帶著同事參加曹西平告別式，坦言其實與對方不熟，但很敬佩四哥在歌壇上的成就，更一度哽咽：「希望他到天上能夠見到最思念的爸爸還有助理，祝福他在另外一個世界一樣很開心的唱唱跳跳。」

曹西平告別式，包偉銘。（記者胡舜翔攝）

而包偉銘今天低調現身，待告別式結束後就悄悄離場並未受訪，事實上，前陣子包偉銘曾接受本報專訪，提到原本在國外有行程，特別改機票要送曹西平一程。

而過去曾傳出他與當時主持《來電50》的搭檔曹西平有過不愉快，包偉銘則澄清強調兩人根本沒不合，與曹西平私下反而很會談心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法