娛樂 最新消息

79歲雪兒拍拖小40歲男友3年！ 傳明年「80開紅盤」要嫁了

雪兒（右）和小40歲的男友亞歷山大愛德華茲是好萊塢「年紀差距最大」的情侶之一。（達志影像） 雪兒（右）和小40歲的男友亞歷山大愛德華茲是好萊塢「年紀差距最大」的情侶之一。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕飾演《慾望城市》莎曼珊一角的金凱特羅（Kim Cattrall）上週才傳出梅開4度，甜嫁「小14歲工程師男友」，今又傳出另一對好萊塢「年下戀」情侶雪兒與小40歲男友亞歷山大愛德華茲，即將於明年雪兒80歲時步上紅毯！ 

飾演《慾望城市》莎曼珊一角的金凱特羅（右）上週甜嫁「小14歲工程師男友」。（翻攝自網路）飾演《慾望城市》莎曼珊一角的金凱特羅（右）上週甜嫁「小14歲工程師男友」。（翻攝自網路）

對於相戀過程向來大方公開的雪兒，2022年和比她小40歲的唱片公司高層亞歷山大愛德華茲交往，雖然中間一度分手，但很快又復合，據外媒《鏡報》報導，喜訊來自雪兒一名私交甚篤的友人，這名友人表示雪兒完全不介意年齡差距，他們已認真談戀愛多年，透露自認「80歲生日」是和亞歷山大結婚的最佳時機。 

外媒報導雪兒明年將以「80高齡」出嫁。（達志影像）外媒報導雪兒明年將以「80高齡」出嫁。（達志影像）

雪兒和亞歷山大愛德華茲是好萊塢「年紀差距最大」的情侶之一，當外界唱衰兩人是「母子戀」時，雪兒完全不放心上，她曾向媒體表示：「我不在乎。世人又不是我，沒人知道我們之間發生了什麼，但我們在一起很開心。我們可以聊音樂，也可以聊任何事。他很有幽默感，而且他有一個世界上最可愛的兒子。我們彼此非常了解。」亞歷山大也跟她說過他不在乎年齡，「他常跟我說，雖然你的年紀比我大了，但你的心態比我年輕。」

