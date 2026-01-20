真人化直接放棄？東野圭吾把「最難拍的小說」丟給動畫界

〔記者鍾志均／綜合報導〕提到日本作家「東野圭吾」，多數人腦海第一個浮現的，是那本讓人邊哭邊看完的《解憂雜貨店》！但這次，他決定把「最難真人化」的作品《祈念之樹》親手送進動畫世界，成為他創作生涯的首部動畫電影。

《祈念之樹》正式海報。（羚邦提供）

《祈念之樹》原著在日本累積銷量破百萬，在台灣同樣是「借不到」等級：博客來年度百大、誠品年度暢銷前十、翻譯文學新書第一名，還衝上北市圖年度借閱榜第三。

請繼續往下閱讀...

東野圭吾在自序中坦言，他一向是「先有畫面、再有文字」的創作者，但《祈念之樹》卻是例外。他直說：「故事裡的超自然現象太多，我在寫作時就覺得，這是一部很難真人化的小說。」因此念頭浮現：「如果是動畫，或許能呈現更理想的樣貌。」如今動畫版正式完成，東野圭吾難掩期待：「我相信影像呈現一定會超出我的想像，現在最想看到的，是觀眾看完後的反應。」

《祈念之樹》直井玲斗、柳澤千舟。（羚邦提供）

另外，這次動畫化不是玩票，而是直接端出夢幻級卡司：包括《我獨自升級》的製作公司A-1 Pictures、《刀劍神域》、《富豪刑事》導演伊藤智彥、《排球少年!!》編劇岸本卓；聲優陣容集結高橋文哉、天海祐希、齊藤飛鳥、宮世琉彌、大澤隆夫，動畫迷已開始預測：「配樂一出來，眼淚就會先投降。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法