自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德夫婦立刻點了台灣珍奶！下了台北101這件事最重要

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（左）、太太桑妮霍諾德（右）。（記者潘少棠攝）美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（左）、太太桑妮霍諾德（右）。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）完成獨攀台北101的任務，他的妻子桑妮事後受訪，笑說其實攻頂完101之後，立刻點了珍珠奶茶來喝。

艾力克斯霍諾德妻子桑妮點了珍珠奶茶來喝。艾力克斯霍諾德妻子桑妮點了珍珠奶茶來喝。

桑妮接受訪問，透露在老公攀登的過程中非常煎熬，不過還好順利進行，現在心情十分興奮。她也分享，其實剛剛才點了珍珠奶茶來喝，那是在攀登結束後第一件事，而他們明天就會啟程返家，畢竟已經待在台灣大約一個禮拜，而老公為了提前準備待了更久，「這段時光真的太棒了！」

艾力克斯霍諾德攀登台北101，並成功登頂。（記者方賓照攝）艾力克斯霍諾德攀登台北101，並成功登頂。（記者方賓照攝）

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）今日完美落幕。2026年1月25日（週日），歷史性的一刻正式誕生。被譽為史上最偉大的攀岩家之一霍諾德成功完成徒手獨攀（Free Solo）世界最具代表性的摩天大樓之一台北101，成為全球史上首位在未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的情況下，歷時91分鐘30秒，攻頂台北101。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中