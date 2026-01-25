霍諾德夫婦立刻點了台灣珍奶！下了台北101這件事最重要

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（左）、太太桑妮霍諾德（右）。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）完成獨攀台北101的任務，他的妻子桑妮事後受訪，笑說其實攻頂完101之後，立刻點了珍珠奶茶來喝。

桑妮接受訪問，透露在老公攀登的過程中非常煎熬，不過還好順利進行，現在心情十分興奮。她也分享，其實剛剛才點了珍珠奶茶來喝，那是在攀登結束後第一件事，而他們明天就會啟程返家，畢竟已經待在台灣大約一個禮拜，而老公為了提前準備待了更久，「這段時光真的太棒了！」

艾力克斯霍諾德攀登台北101，並成功登頂。（記者方賓照攝）

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）今日完美落幕。2026年1月25日（週日），歷史性的一刻正式誕生。被譽為史上最偉大的攀岩家之一霍諾德成功完成徒手獨攀（Free Solo）世界最具代表性的摩天大樓之一台北101，成為全球史上首位在未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的情況下，歷時91分鐘30秒，攻頂台北101。

