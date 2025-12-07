自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F.F.O出道一年「長大」了！身體有神奇變化

F.F.O出道週年前夕舉辦見面會。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）F.F.O出道週年前夕舉辦見面會。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕F.F.O昨天舉辦「2025 F.F.O Hey, backpack Fanmeeting in Taipei」，迎來出道一週年的前夕，見面會過程充滿驚喜，不僅將唱跳、創作、團體遊戲一次端上台，同時設計驚喜橋段與粉絲近距離互動，展現這一年來飛速成長的舞台魅力。

談起見面會前一晚的心情，加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上六點才睡著。」至琦從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試；小新則笑稱自己完全不緊張，還喊話要粉絲期待他們準備的各種精彩橋段，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」

F.F.O出道週年前夕舉辦見面會。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）F.F.O出道週年前夕舉辦見面會。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）

成員們也分享見面會前一天的排練插曲。原本因臨時需協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問牌的意見，殊不知牌給出的答案竟是：「如果現在不自律，就不會變強。」這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」。

15歲至琦（左）長高了。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）15歲至琦（左）長高了。（FU Entertainment Ｘ DJB提供）

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。年僅15歲的至琦在一年間就從171長到174公分，笑說自己「真的還在長大」；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己變得更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新，比以前更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。

跨足戲劇的鈞嘉與彥旭最有深刻感觸。鈞嘉坦言，拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲的挑戰：「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲。」彥旭也因戲劇而有所突破，他形容在拍戲前必須讓自己安靜、沈澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離。」他笑說雖然和團員待在一起時反而更幼稚，但在拍戲時卻感受到全新的成長。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中