（解密赤手獨攀1）霍諾德稱最難的不是高度「而是64次不能失誤」

艾力克斯霍諾德昨完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（Netflix提供）

〔記者許世穎／專題報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德昨天（25日）挑戰赤手攀爬台北101，吸引全世界關注，除了完成後直接在台舉辦記者會，外媒《綜藝》昨也專訪霍諾德，剛創下歷史、完成都市建築史上最高的赤手攀登的他心情相當愉快。

霍諾德再寫極限新頁，將挑戰場域從天然岩壁搬進城市核心，以91分鐘的時間，徒手攀上台北101外牆，完成前所未有的壯舉。他表示，對他而言，這趟攀登最困難的，並非高度本身，而是必須在高度專注下，反覆完成64次幾乎一模一樣、卻不能出錯的動作。

請繼續往下閱讀...

艾力克斯霍諾德透露整趟路線中最具挑戰性的環節之一。（Netflix提供）

提到整段攀登的節奏，霍諾德形容，其實與他平時在岩壁上的經驗相近，只是「這一次，你非常清楚自己正在一棟城市裡、所有人都在看你。」他表示，真正考驗耐心與體力的，是台北101中段宛如「竹節盒」般的結構設計，每一段都需要花上約五到六分半鐘完成，而這樣的動作必須一再重複。

「你不能想太多」霍諾德說，「你只需要一次又一次地把事情做好。」對他來說，維持穩定配速比追求速度更重要，「如果你爬得太快，代表你在硬撐；慢一點，反而比較安全，也不會那麼累。」

艾力克斯霍諾德徒手攀上台北101外牆。（Netflix提供）

整段攀登中，最讓外界屏息的，莫過於位於轉角處的龍形裝飾。霍諾德坦言，這確實是整趟路線中最具挑戰性的環節之一，但同時也是他最有信心的一段。「龍本身非常穩固，我知道我可以站在那裡，只要動作到位，它其實是安全的。」

艾力克斯霍諾德站上台灣最高點。（Netflix提供）

隨著高度不斷上升，台北市景逐漸縮小在腳下，建築頂端的風勢也愈發明顯。最後一段，他必須在強風中攀上搖晃的梯子，登上僅約四英尺寬的平台，真正站上台灣最高點，「那一刻，我知道自己完成了。」

（文未完待續，本文共4篇，此為第1篇）

（解密赤手獨攀2）在台北101外牆對觀眾揮手 霍諾德享受過程笑曝「拒比愛心」

（解密赤手獨攀3）雨一點點就不行！霍諾德揭延期關鍵「幾乎是不可能的狀態」

（解密赤手獨攀4）攀完101秒回現實 霍諾德放鬆「只想繼續攀登、陪家人」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法