自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（解密赤手獨攀1）霍諾德稱最難的不是高度「而是64次不能失誤」

艾力克斯霍諾德昨完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德昨完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（Netflix提供）

〔記者許世穎／專題報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德昨天（25日）挑戰赤手攀爬台北101，吸引全世界關注，除了完成後直接在台舉辦記者會，外媒《綜藝》昨也專訪霍諾德，剛創下歷史、完成都市建築史上最高的赤手攀登的他心情相當愉快。

霍諾德再寫極限新頁，將挑戰場域從天然岩壁搬進城市核心，以91分鐘的時間，徒手攀上台北101外牆，完成前所未有的壯舉。他表示，對他而言，這趟攀登最困難的，並非高度本身，而是必須在高度專注下，反覆完成64次幾乎一模一樣、卻不能出錯的動作。

艾力克斯霍諾德透露整趟路線中最具挑戰性的環節之一。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德透露整趟路線中最具挑戰性的環節之一。（Netflix提供）

提到整段攀登的節奏，霍諾德形容，其實與他平時在岩壁上的經驗相近，只是「這一次，你非常清楚自己正在一棟城市裡、所有人都在看你。」他表示，真正考驗耐心與體力的，是台北101中段宛如「竹節盒」般的結構設計，每一段都需要花上約五到六分半鐘完成，而這樣的動作必須一再重複。

「你不能想太多」霍諾德說，「你只需要一次又一次地把事情做好。」對他來說，維持穩定配速比追求速度更重要，「如果你爬得太快，代表你在硬撐；慢一點，反而比較安全，也不會那麼累。」

艾力克斯霍諾德徒手攀上台北101外牆。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德徒手攀上台北101外牆。（Netflix提供）

整段攀登中，最讓外界屏息的，莫過於位於轉角處的龍形裝飾。霍諾德坦言，這確實是整趟路線中最具挑戰性的環節之一，但同時也是他最有信心的一段。「龍本身非常穩固，我知道我可以站在那裡，只要動作到位，它其實是安全的。」

艾力克斯霍諾德站上台灣最高點。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德站上台灣最高點。（Netflix提供）

隨著高度不斷上升，台北市景逐漸縮小在腳下，建築頂端的風勢也愈發明顯。最後一段，他必須在強風中攀上搖晃的梯子，登上僅約四英尺寬的平台，真正站上台灣最高點，「那一刻，我知道自己完成了。」

（文未完待續，本文共4篇，此為第1篇）

（解密赤手獨攀2）在台北101外牆對觀眾揮手 霍諾德享受過程笑曝「拒比愛心」

（解密赤手獨攀3）雨一點點就不行！霍諾德揭延期關鍵「幾乎是不可能的狀態」

（解密赤手獨攀4）攀完101秒回現實 霍諾德放鬆「只想繼續攀登、陪家人」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中