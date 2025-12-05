自由電子報
娛樂 亞洲

樂團主唱劈腿成性 性愛片外流公司下狠手

泰國獨立樂團「Only Monday」爆出主唱Tee與女友性愛影片外流。（翻攝自IG）泰國獨立樂團「Only Monday」爆出主唱Tee與女友性愛影片外流。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泰國獨立樂團「Only Monday」爆出主唱Tee與女友性愛影片外流，不但令泰國民眾震驚，樂團形象也全毀。經紀公司火速發表聲明切割樂團，更將Only Monday所有歌曲從串流平台全面下架，簡單說等於團滅。

此次爆出性愛片外流的主唱Tee，過去就曾多次傳出劈腿消息，現在跟女友的性愛片外流，讓整個團體都跟著他一起翻車。泰國民眾認為散布性愛片的人不但違法，也很沒道德，不過因為Tee翻車太多次，且每每都是捲入桃色風波，認為Tee這個人太糟糕，紛紛痛批他「私生活混亂」。

劈腿成性、與女友性愛片外流的Only Monday主唱Tee（左）。（翻攝自IG）劈腿成性、與女友性愛片外流的Only Monday主唱Tee（左）。（翻攝自IG）

Tee過去多次因感情問題登上新聞版面，而且屢次被指控交往期間慣性劈腿，快要成為泰國民眾認可的「渣男」。更慘的是其他團員被他拖累，Only Monday所屬經紀公司Gene Lab火速發出嚴厲聲明，表示Tee的行為嚴重損害公司與樂團形象，決定無限期暫停Only Monday所有演藝活動。經紀公司的處罰不僅如此，還有更強硬的懲罰，宣布將Only Monday歷年熱門歌曲從各大音樂串流平台，如Spotify、Apple Music全數下架。

最諷刺的是，Only Monday在事發前一天才發表了新歌《Happy New Year》，現在團滅，只能趕緊想想如何另起爐灶。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

