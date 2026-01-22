自由電子報
娛樂 星座

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

在高壓的狀況下如何展現自己的能力，才能讓人成為走得長遠的人生贏家。（資料照，南市政府災害防救辦公室提供）在高壓的狀況下如何展現自己的能力，才能讓人成為走得長遠的人生贏家。（資料照，南市政府災害防救辦公室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身為打工人，或多或少會面臨職場壓力，在高壓的狀況下如何展現自己的能力，才能讓人成為走得長遠的人生贏家。塔羅牌老師艾菲爾指出，有4個星座的人面對職場高壓力，具有特強抗壓機制，甚至會因為對手能力強，瞬間強化自己的戰力，在職場上始終保持有條不紊、意志堅強，在這股穩定的力量幫助下，也能夠在職場強烈競爭中，走出一條屬於自己的花路。

◉處女座

土象的處女座原本就是個非常理性與重邏輯觀念的類型，當工作陷入慌亂狀況之前，他們早就準備好多項備案及因應對策，等到真正面臨問題時，更會快速把所有流程、風險在腦袋裡整理一次。搞清楚輕重緩急後，反而能夠在亂如麻的問題中展現出卓越的冷靜與分析能力，更甚者能在關鍵時刻不受外界影響果斷做出決策。處女座的人平日雖然顯得神經兮兮，不過遇到問題的時候反而因為心中已經有了備案而從從容容、游刃有餘，在複雜專案及跨部門整合的工作中特別有利。

壓力對處女座根本是日常，因為喜觀精準打擊的他們，喜歡腳踏實地，從不會搏運氣，也因此，面對無論多強的對手，他們想的只有「解決問題」從不逃避。

◉獅子座

身為萬獸之王，獅子座從不願低頭，就是這股愛面子、重尊嚴的個性，讓他們在事情變得複雜、競爭更加激烈的時候，更要展出王者風範。獅子座的抗壓性是天生的，面對挑戰，來自天性的意志力、耐力、承受力全都上限，更重要的是獅子座屬於壓力越大、行動越強的類型，他們不怕耗時間，每次失敗都會變成前進的動力，經過不斷調整、應戰，最後都能帶領團隊創出一波又一波的高峰。

獅子座展現出的穩重、勇敢，特別能鼓勵團隊，除了吸收情緒能量，以免他人崩盤之外，獅子座也會在關卡過去後，立刻進行經驗整理，將一切挑戰內化成自己的養分，雖然過程中獅子座可能生氣、抱怨，但從不認輸，因為獅子座根本無懼挑戰。

◉雙子座

腦筋靈活的雙子座，懂得利用換位思考的方式找到解決問題的道路，加上雙子座原本就善於溝通，在複雜的職場上，他們非常懂得看人臉色、觀察氛圍，除此之外，他們也能快速分析權力關係，找到平衡點。對於接受到的訊息，雙子座能在腦袋裡更快速的抓到重點，就算遇上火爆場面，雙子座也懂得透過自身優越的靈敏反應化解種種尷尬場面。

處於高壓環境之下，雙子座的反應會變得更快速、更準確、更加有彈性。他們隨時可以調整做事方法，即使迫在眉睫，他們也會找出最能達成彼此共識的一條路，以柔性化解壓力。

◉雙魚座

講究直覺與美感的雙魚座，遇上環境混亂、資訊繁雜、情緒緊繃的情況，能夠靠「直覺」選擇出正確的道路。因為雙魚座的人感受力高，很快就能梳理出問題的深層脈絡，同時強化動機、氛圍、利益與關係。雙魚座非常善於在高壓狀況之下迸發出無限創意，因此在體驗、行銷、產品設計上都能夠成功導入屬於自己的感性。

受到海王星能量加持，雙魚座近期特別懂得如何在高壓環境之下保持界線，不會盲目遷就他人，消耗自我能量，加上調整步調的天賦，特別能夠在衝突與壓力只中調整好每個人的期望值，找到長久可行的方式。簡而言之，雙魚座不會硬碰硬，反而會把壓力轉化為能量，成為可行之道。

☆民俗說法僅供參考☆

