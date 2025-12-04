自由電子報
娛樂

《錦月如歌》男神1個月多170萬粉絲！「1句告白台詞」全網都瘋狂

周也（右）和丞磊在《錦月如歌》浴血奮戰，齊心復仇。（愛爾達電視提供）周也（右）和丞磊在《錦月如歌》浴血奮戰，齊心復仇。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周也和丞磊主演的超高人氣古裝劇《錦月如歌》日前在網路平台首播後，目前累積播放量已突破12億大關，更被短影音平台封為「年度熱門劇集」，男主角丞磊憑藉角色「肖玨」，個人社群平台光一個月就漲粉170萬、身價水漲船高。而他在劇中告白名台詞「她是微臣眼中景、心中事、意中人」、「我喜歡月亮，月亮不知道，現在月亮是你的了」更成為網路熱梗，掀起照樣造句的模仿風潮。

觀眾和粉絲一致認為「肖玨」是完美男人的代名詞，不但出身顯赫、文武雙全、胸懷大志，還真心真意地愛著「禾晏」，對此丞磊也認同他是非常完美的角色，面對問題冷靜處理，與禾晏是相輔相成一起成長，「缺點就是有時候沒長嘴，不太會表達自己，壓著自己的感覺，但他遇到禾晏就中和掉這點了，就不算缺點了」。

另外男女主角在劇中兩人先是從小在學堂一起讀書，之後進到軍營肖玨則成為禾晏的上司，最終又成為了對方的男朋友，面對這三種不同的身分，丞磊笑說：「無論什麼身分、無論什麼階段，只要跟禾晏的話，我覺得每個階段都是值得且美好的回憶。」。

周也（右）和丞磊在《錦月如歌》攜手征戰沙場。（愛爾達電視提供）周也（右）和丞磊在《錦月如歌》攜手征戰沙場。（愛爾達電視提供）

周也（右）在《錦月如歌》戀上丞磊，擦出絕美CP感。（愛爾達電視提供）周也（右）在《錦月如歌》戀上丞磊，擦出絕美CP感。（愛爾達電視提供）

「天然系美女」周也在《錦月如歌》中造型百變，從優雅的白紗和華麗宮廷造型，再到征戰沙場的帥氣束髮盔甲，每個造型都很驚豔、話題十足，周也聊到自己最喜歡的造型，「我自己很喜歡軍營時期的造型，主要是新鮮感、是我沒有挑戰過的」。

她還加碼爆料「女將軍」的妝造時間甚至比丞磊還要快速，坐在一旁丞磊聽聞也附議：「對，她梳個丸子頭就對我說『我好了，你快點』！」周也笑說：「因為我是用真頭髮，我也不用沾睫毛，只要畫眉毛、把臉塗黑就完事了。」隨即還開玩笑地補了一句「這應該是我拍過的古裝中，最省事的角色吧」。《錦月如歌》12月5日起週一至週五晚間七點在愛爾達綜合台全台首播。

