春分龍抬頭「強運關鍵日」！ 3生肖事業大旺、4生肖健康第一

命理師柯柏成提醒，今年「春分」遇上農曆二月初二「龍抬頭」，有利3個生肖增強運勢衝刺事業和財運。（中央社提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24節氣中的「春分」即將在下週五（3/20）晚上22時45分42秒交節氣，命理專家柯柏成提醒，春分畫夜等長，用台語詮釋即是「日暝對分」，今年春分比較特別的是，恰巧遇上農曆二月初二「龍抬頭」土地公做頭牙的吉日，「春分交節氣的瞬間，是天地陽氣從『孕育』到『勃發』的臨界點，能量氣場極不穩定，但卻也極其純淨；而土地公做頭牙則疊加了『開端』與『行動力』的正向助力，對想要衝事業、拚業績的人來說，千萬不能錯過這天！」

柯柏成指出，春分之後有3個生肖運勢走強，另外有4個生肖則需在健康方面多加留意：

➤豬、兔、羊│運勢大旺．貴人加持

春分是木氣達到頂峰的時刻， 木氣代表生長、仁愛、生發及旺氣，有益於八字中喜「木、火」的生肖或個人。

．運勢亮點：創意爆發、新計畫啟動順利、職場貴人運強。

．行運聚焦：創意、教育、文化產業或新計劃的啟動上，會感覺格外順利。

．建議：趁這天向土地公祈願，事業業績翻倍不是夢！

➤牛、羊、狗、龍│健康第一、謹慎行事

受到春分「木剋土」能量波動影響，生肖牛（丑）、生肖羊（未）、生肖狗（戌）、生肖龍（辰），這些屬土的生肖，要在健康方面多花點心思。

．腸胃警訊：易消化不良、胃酸過多，少吃生冷食物。

．情緒壓力：容易思慮過多、神經緊張，記得適度放空。

．意外之險：「土」主肌肉、筋骨，「木」主風、主撞擊。從事戶外活動須注意關節保護，嚴防跌倒或運動傷害。

☆民俗說法僅供參考☆

