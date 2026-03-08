台灣藝人嗨翻！林柏宏春風感動哭 最強高中生Ray曬國旗力挺

最強高中生Ray曬出國旗力挺。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣今天（8日）在WBC世界棒球經典賽擊敗南韓，讓全台灣人民相當振奮，許多藝人、網紅都在緊盯著這場賽事，近年在美國發展相當好的直播主「最強高中生」Ray也曬出國旗，以及贏球的畫面，力挺TEAM TAIWAN。

林柏宏po出哭泣的表情符號。（翻攝自IG）

孫可芳與兒子小太陽一起看球。（翻攝自IG）

關注台韓大戰的藝人可不少，林柏宏在限時動態曬出「5:4」的比分以及哭泣的表情符號，王柏傑則是寫著：「無話可說，爽啦！」孫可芳與兒子小太陽一起看比賽，還透露兒子說「Blue是我們」，一次就記得讓身為媽媽的她好感動。只是小太陽才一下就去睡午覺了，孫可芳笑說：「這場看得我胃好痛，要把他搖醒嗎？」玖壹壹的春風在Threads上發文：「那個跑壘，港動（感動）死了！」指的是陳傑憲負傷在10局上撲上三壘。

請繼續往下閱讀...

王柏傑直呼爽。（翻攝自IG）

玖壹壹春風看到陳傑憲撲壘超感動。（翻攝自Threads）

韓籍網紅宋讚養則是很有風度的發文：「今天的比賽對台韓都非常非常重要，只是怎麼會有這樣的一場賽？整個比賽都實在是令人無法呼吸，真的是名副其實的雖敗猶榮啊，恭喜台灣！」甘比亞的網紅嘉明則是舉起國旗，恭喜TEAM TAIWAN。

網紅嘉明舉起國旗。（翻攝自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法