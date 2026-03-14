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娛樂 最新消息

（直擊）Highlight嗨翻港都！經典名曲連發：沒錯我們是BEAST

Highlight孫東雲（左起）、尹斗俊、李起光、梁耀燮帶來多首經典神曲，嗨翻港都夜晚。（讀者提供）Highlight孫東雲（左起）、尹斗俊、李起光、梁耀燮帶來多首經典神曲，嗨翻港都夜晚。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（14日）第二天迎來韓國天團Highlight，他們繼年初來台跨年，相隔3個月現身港都開唱，帶來《Fiction》、《SHOCK》等神曲，掀起全場歌迷瘋狂。老么孫東雲很會撩粉，稱雖然很喜歡高雄這座城市，「不過高雄最美麗的還是我們Light（粉絲名）啊！」梁耀燮則稱粉絲一樣漂亮。

Highlight獻唱多首夯曲，掀起回憶殺，《Beautiful Night》把現場變成夜店。（讀者提供）Highlight獻唱多首夯曲，掀起回憶殺，《Beautiful Night》把現場變成夜店。（讀者提供）

Highlight相隔3個月再度來台，李起光昨天抵台先前往駁二觀光，今天早上還到高雄街頭跑步，享受港都夏日時光。他們以《Chains》揭開序幕，隊長尹斗俊直呼：「來到高雄的粉絲，大家好，哇來了好多人，我是尹斗俊。」他更無厘頭用中文說「水啦，新年快樂」。李起光稱超想念大家，主唱梁耀燮則表示：「能在這麼溫暖的日子見到大家，真的很開心，每次到高雄都得到那麼多人的歡迎，所以每次回韓國時都帶著滿滿開心的心情回去。」

Highlight獻唱不少BEAST時期的歌曲，每首都耳熟能詳。（讀者提供）Highlight獻唱不少BEAST時期的歌曲，每首都耳熟能詳。（讀者提供）

他們今晚帶來《On Rainy Days》、《Fiction》及《SHOCK》等BEAST時期的歌曲，梁耀燮表示：「可能有人在懷疑BEAST是不是我們？沒錯就是我們！」儘管前年就已經拿回商標權，但BEAST名字一出來還是令粉絲相當感動。Highlight最後獻唱夜店神曲《Beautiful Night》，四處走動為粉絲放送福利，比愛心、手槍樣樣都來，寵粉無極限，演出就在溫馨的氣氛下畫下句點，經典歌曲一首接一首，讓現場歌迷直呼滿滿「回憶殺」。

Highlight帥氣十足，來台灣也是走灶咖等級。（讀者提供）Highlight帥氣十足，來台灣也是走灶咖等級。（讀者提供）

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