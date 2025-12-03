自由電子報
娛樂 音樂

聲子蟲突拋重大喜訊 盧律銘與韓國女歌手「剪不斷理還亂」

〔記者張釔泠／台北報導〕金獎得主盧律銘率領的「聲子蟲」今年7月推出蟄伏三年新作《遺心病》，也登上台北 Legacy TERA挑戰樂團生涯最大專場《THE CURE》，吸引上千名樂迷入場朝聖。而今日 （12／3） 聲子蟲也無預警地釋出2026年1月24日將在高雄LIVE WAREHOUSE加開《THE CURE》唯一南部專場的好消息，同時公開限定嘉賓：薩克斯風手謝明諺、以及聲子蟲合作的首位人聲李瀧Lang Lee，讓全台樂迷瘋狂。

聲子蟲《THE CURE》專場以壯闊音牆與絕美燈光打造出震撼光景。（黯馬音樂提供）聲子蟲《THE CURE》專場以壯闊音牆與絕美燈光打造出震撼光景。（黯馬音樂提供）

身兼吉他手及製作人的盧律銘曾在社群分享，在聲子蟲的作品中加入人聲是樂團在上一張專輯發行後便有的共識，而李瀧也是樂團在2024年初就定下合作的不二人選。盧律銘透露和李瀧有著「剪不斷理還亂」的緣分：「從電影《周處除三害》的音樂製作開始，插曲《新造的人》最初的ref是李瀧，當時直覺找了宜農來創作；隔年的金音獎，我以評審團主席身份邀請李瀧擔任海外評審；再隔一年的金音獎，我擔任了李瀧與宜農現場演出的音樂總監，種種緣分似乎都在推進與李瀧的合作契機。」

聲子蟲首次人聲曲目《副作用》與韓國吟唱詩人歌手李瀧 Lang Lee合作。（黯馬音樂提供）聲子蟲首次人聲曲目《副作用》與韓國吟唱詩人歌手李瀧 Lang Lee合作。（黯馬音樂提供）

近期頻繁訪台的李瀧，不僅參與火球祭及簡單生活節，帶來極具亮點的精彩演出，也在上週與聲子蟲一起為了高雄場演出首次練團，她興奮表示自己非常期待，笑稱：「聲子蟲都是酷酷的、穿得很黑的I人！」

高雄場嘉賓韓國歌手李瀧 Lang Lee，將與聲子蟲首度合體共演新曲《副作用》。（黯馬音樂提供）高雄場嘉賓韓國歌手李瀧 Lang Lee，將與聲子蟲首度合體共演新曲《副作用》。（黯馬音樂提供）

《遺心病》全輯由吉他手柯明與盧律銘共同作曲、聲子蟲編曲、盧律銘製作，在台北傳奇錄音室 112F Recording Studio 錄製。較諸前作更顯成熟破格。其中，《副作用》一曲，聲子蟲特別邀請樂團欣賞已久的李瀧合作，融入韓文詩作與童謠，透過「死亡」與「狐狸」（韓國文化中帶有厭女象徵）的對話，延伸了副作用的概念，跨國協作成一曲「瞪鞋風味」版的聲子蟲，也是團員在專輯中最喜歡的一首歌曲。

高雄場嘉賓薩克斯風手謝明諺，將與聲子蟲帶來專輯同名曲目《遺心病》。（黯馬音樂提供）高雄場嘉賓薩克斯風手謝明諺，將與聲子蟲帶來專輯同名曲目《遺心病》。（黯馬音樂提供）

《遺心病》專輯的同名歌曲《遺心病 Long Haul》以長新冠的英文名稱命名，也向因為癌症失去至親、面對新冠後遺症的人們以及長期對抗罕病的家庭致意。樂團找來台灣自由爵士 （Free Jazz） 第一人：薩克斯風手謝明諺，以即興狂舞的薩克斯風吹奏與聲子蟲的搖滾聲響來回對話。成品也讓大象體操貝斯手張凱婷直呼：「聲子蟲怎麼先找了謝明諺老師做我想做的合作了！」

