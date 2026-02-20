自由電子報
娛樂 最新消息

大年初四江蕙開工啦！現場情景搶先曝光 經典歌曲練起來

江蕙今晚開工，重返小巨蛋開唱。（寬宏提供）江蕙今晚開工，重返小巨蛋開唱。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年的春節假期很長，今（20日）是大年初四，很多民眾還在繼續享受過年的喜悅，不過天后江蕙今晚就要「開工」了，首次在春節期間舉辦萬人演唱會，粉絲可以在她開唱前先把她的經典歌曲練起來，今晚和江蕙一起在小巨蛋過年。

江蕙去年在北高舉辦復出演唱會，包括前總統蔡英文，高雄市長陳其邁，還有台北市長蔣萬安都去朝聖，另外她的23場演唱會也讓粉絲留下滿滿回憶，尤其是每場最後安可的《甲你攬牢牢》，更是歌迷把握機會好好和天后大合唱的動人場面。

江蕙春節開唱，音樂總監洪敬堯先拍下場館座位，今晚即將滿座。（翻攝自臉書）江蕙春節開唱，音樂總監洪敬堯先拍下場館座位，今晚即將滿座。（翻攝自臉書）

為了今晚的演出順利，昨晚江蕙演出團隊已先行進駐小巨蛋進行相關彩排，音樂總監洪敬堯也分享場館照片，一張張空著的椅子今晚即將滿座，歌迷期待在新春時分聽著江蕙的好歌過新年，另外演唱會總導演陳鎮川也在社群分享昨晚初三先開工的照片，看到知名冰淇淋品牌禮物，整個團隊都要為了江蕙甜蜜開工。

為了備戰江蕙小巨蛋演唱會，總導演陳鎮川和工作團隊初三已甜蜜開工。（翻攝自IG）為了備戰江蕙小巨蛋演唱會，總導演陳鎮川和工作團隊初三已甜蜜開工。（翻攝自IG）

江蕙這套巡演最讓歌迷陶醉的就是她金曲連發，《落雨聲》、《家後》、《酒後的心聲》及《無言花》等，粉絲最愛的經典K歌都唱了，還選唱黃鶯鶯的《哭砂》，無論台語歌、國語歌都要讓歌迷聽了陶醉，今晚起江蕙會在小巨蛋唱5場，一直唱到2月25日止。

