胡德夫春晚嗨唱《高山青》 李志銘質疑「自我東方化」

胡德夫在春晚嗨唱《高山青》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣民歌之父」胡德夫昨（16日）登中國央視春晚舞台，在《寶島戀歌》組曲中演唱《高山青》，畫面一播出，有人感動、有人傻眼。作家李志銘質疑這不是單純唱首歌，而是一場充滿符號與政治想像的表演。

李志銘在臉書發文指出，過去央視春晚對「少數民族」向來有一套固定敘事，被學界稱為「載歌載舞的少數民族」，簡單說，就是穿著鮮豔傳統服飾，在舞台上展現歡樂、熱情與「民族大團結」。而台灣原住民，在這樣的敘事框架下，常被歸類為「高山族」的一部分。

胡德夫這次唱的《高山青》其實並不是鄒族或其他原住民族的傳統古調，而是1949年電影《阿里山風雲》的主題曲，由張徹作詞、周藍萍作曲。歌詞裡描繪的，是漢人視角下對原住民的浪漫化想像。偏偏胡德夫年輕時，正是推動「原住民正名運動」的重要人物之一，致力反抗被漢人標籤化，努力挖掘真正的部落古調。李志銘犀利點出這層反差，當年反抗體制的歌手，如今站在極權政府官方舞台上，唱著一首由漢人視角定義原住民的流行歌，這在文化評論上常被視為「自我東方化」。

在名為《寶島戀歌》的組曲裡，胡德夫被安排演唱《高山青》，李志銘認為，這不是在談土地正義或文化復振，而是拼貼出一塊符合春晚想像的「台灣風情」，提供原始生命力、懷舊感與異域色彩。

李志銘認為，這場演出就是把複雜而多元的原住民文化，壓縮成一張好辨識、好消費的文化明信片，「滿足了觀眾對於『寶島風情』的懷舊與獵奇心理，卻在無形中消解了原住民真實的歷史聲音與當代處境，使其成為『中華民族大家庭』敘事中一個快樂、無害且扁平的裝飾品。」

李志銘文中提及，阿里山屬於鄒族傳統領域，而胡德夫本身是卑南族與排灣族血統。當他被放在大中華視角下，代表「全體台灣原住民」時，這種「以一概全」的操作，本身就模糊了各族群之間巨大的語言與文化差異。但也有網友認為，胡德夫能在春晚唱歌，本身就是文化交流的一部分，不必過度解讀。

