自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡德夫春晚嗨唱《高山青》 李志銘質疑「自我東方化」

胡德夫在春晚嗨唱《高山青》。（翻攝自臉書）胡德夫在春晚嗨唱《高山青》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣民歌之父」胡德夫昨（16日）登中國央視春晚舞台，在《寶島戀歌》組曲中演唱《高山青》，畫面一播出，有人感動、有人傻眼。作家李志銘質疑這不是單純唱首歌，而是一場充滿符號與政治想像的表演。

李志銘在臉書發文指出，過去央視春晚對「少數民族」向來有一套固定敘事，被學界稱為「載歌載舞的少數民族」，簡單說，就是穿著鮮豔傳統服飾，在舞台上展現歡樂、熱情與「民族大團結」。而台灣原住民，在這樣的敘事框架下，常被歸類為「高山族」的一部分。

胡德夫這次唱的《高山青》其實並不是鄒族或其他原住民族的傳統古調，而是1949年電影《阿里山風雲》的主題曲，由張徹作詞、周藍萍作曲。歌詞裡描繪的，是漢人視角下對原住民的浪漫化想像。偏偏胡德夫年輕時，正是推動「原住民正名運動」的重要人物之一，致力反抗被漢人標籤化，努力挖掘真正的部落古調。李志銘犀利點出這層反差，當年反抗體制的歌手，如今站在極權政府官方舞台上，唱著一首由漢人視角定義原住民的流行歌，這在文化評論上常被視為「自我東方化」。

在名為《寶島戀歌》的組曲裡，胡德夫被安排演唱《高山青》，李志銘認為，這不是在談土地正義或文化復振，而是拼貼出一塊符合春晚想像的「台灣風情」，提供原始生命力、懷舊感與異域色彩。

李志銘認為，這場演出就是把複雜而多元的原住民文化，壓縮成一張好辨識、好消費的文化明信片，「滿足了觀眾對於『寶島風情』的懷舊與獵奇心理，卻在無形中消解了原住民真實的歷史聲音與當代處境，使其成為『中華民族大家庭』敘事中一個快樂、無害且扁平的裝飾品。」

李志銘文中提及，阿里山屬於鄒族傳統領域，而胡德夫本身是卑南族與排灣族血統。當他被放在大中華視角下，代表「全體台灣原住民」時，這種「以一概全」的操作，本身就模糊了各族群之間巨大的語言與文化差異。但也有網友認為，胡德夫能在春晚唱歌，本身就是文化交流的一部分，不必過度解讀。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中