娛樂 音樂

（專訪）飯店密會緋聞女友翁鈺鈞被拍 許志豪認了：雙方長輩都在

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手許志豪大年初一被民眾目擊，與緋聞女友翁鈺鈞現身圓山飯店聚餐引發關注。對此他受訪時笑著撇清，強調並非刻意相約，而是兩家人「碰巧」都訂在同一間飯店與親友團聚。他強調有到翁鈺鈞的包廂向長輩們打招呼、拜年，氣氛相當融洽。

許志豪與師妹翁鈺鈞時常被送作堆。（許志豪提供）許志豪與師妹翁鈺鈞時常被送作堆。（許志豪提供）

許志豪透露，當天翁鈺鈞帶家人在另一個廳用餐，剛好飯店安排舞龍舞獅進場表演，熱鬧非凡，他說：「鈺鈞帶家人在另外一廳吃飯，我跟她說那正好啊，舞龍舞獅會進到包廂，我們就順道跟對方的長輩們打招呼。」在喜氣洋洋的年節氛圍下，雙方長輩寒暄問候，場面溫馨。

許志豪與師妹翁鈺鈞常被觀眾「送作堆」，私下交情也相當友好。對於外界好奇兩人關係，許志豪表示：「真的有很多民眾都誤會，我連過年去走春，都有人問我『怎沒帶我老婆（指翁鈺鈞）來？』」他坦言聽了其實覺得有趣，也感謝大家的關心，「我是覺得很棒啦，這段緣分很不錯啊。」

許志豪帶家人到圓山飯店聚餐，師妹翁鈺鈞也到包廂串門子。（許志豪提供）許志豪帶家人到圓山飯店聚餐，師妹翁鈺鈞也到包廂串門子。（許志豪提供）

至於農曆年是否已被長輩催婚？許志豪表示，父母如今已不太給壓力，「知道我工作忙，心思也都放在家裡。」家人反而更希望他把事業顧好，在演藝路上持續衝刺。許志豪也笑稱，今年過年紅包撒出去的相當可觀，「光是紅包就發了40萬台幣」，今天大年初三就要上工，「要認真賺錢，努力再衝一波。」

今年適逢許志豪出道20週年，對他而言格外具有意義。他最大的心願，就是舉辦人生首場個人演唱會，為歌唱生涯立下重要里程碑。身邊親友都相當支持，已有長輩主動包下上百張門票相挺，就連貴人于美人也公開力挺。許志豪表示：「美人姐情義相挺，已經放話要包下200票了。」盼望在眾人祝福與鼓勵下，順利完成開唱夢想。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

