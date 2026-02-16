許允樂再婚李玉璽2個月…前夫張兆志淚曝離婚主因：太殘忍了

〔記者李紹綾／台北報導〕張兆志與許允樂6年婚姻在2023年畫下句點，女方去年底再婚李玉璽，各自展開新生活。張兆志近日登上YouTube節目《老娘不演了》，首度細說當年離婚那一刻的崩潰現場，語氣平靜，內容卻滿滿刀子。

張兆志親揭與許允樂6年婚姻終局原因。（翻攝自YouTube）

張兆志回憶，兩人談好離婚後，有次許允樂工作回家，他正收拾行李，門一打開，情緒瞬間潰堤，對著她痛哭說：「這一切都太殘忍了。」哭了好一陣子，擦乾眼淚，又默默回頭繼續搬紙箱。畫面像偶像劇大結局，只是沒有配樂，只有現實。

張兆志坦言，那段時間真的很痛苦，8年的感情不是說斷就斷，「不是簽個字就沒事」。而壓垮婚姻的關鍵，其實是生育議題始終沒有共識。他直言，自己無法承擔做父親的責任，一方面怕做不好，另一方面更坦白表示，難以想像有個流著自己血液的人存在這世界上。許允樂幾乎每年都會再問一次生孩子的意願，但他的答案始終一樣。

他也曾對她說過：「我可不可以把妳這輩子好好照顧完就好，我真的沒有力氣、能力再多照顧一個家裡的另一份子。」只是當時間一天天過去，現實終究逼人選擇。

如今兩人各自安好，張兆志把這段往事攤在鏡頭前，語氣沒有怨懟，更多的是一種對過去的坦承。愛過是真的，痛過也是真的。至於那句「這一切都太殘忍了」，或許不只是對婚姻說的，也是對成長說的。

