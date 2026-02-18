韓啦啦隊女神安芝儇「親密照流出」爆熱戀！2關鍵證據 男友曝光

韓網流出安芝儇和成百賢熱戀手機截圖交往證據。（翻攝自DCinside）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇在台灣人氣高漲，卻因一組疑似「手機桌面截圖」在韓網流出，疑似熱戀傳聞不斷。細看這組流出的桌面截圖照片，主視覺是一名女子側身站立、口罩配圍巾的照片，左下角清楚標示韓文姓名「安芝儇」，周圍則拼貼多張她與實境節目《換乘戀愛4》男嘉賓成百賢的親密剪影，包括挽肩合照、近距離自拍與手捧紅玫瑰花束等畫面，立刻引發「熱戀中」揣測。

安芝儇（左）疑與《換乘戀愛4》成百賢熱戀中。（翻攝自IG）

網友進一步整理出兩大關鍵線索。其一是男方的「帽子」，包括桌面拼貼裡的男子戴著辨識度極高的棒球帽、手拿飲料入鏡；巧合的是，成百賢近期在IG限動與貼文中也出現同款帽型與相似圖案配置，被直指「撞款太精準」。

其二則是行程比對，安芝儇近日在Threads曬出度假辣照，身穿藍灰細格紋比基尼、置身熱帶植栽與拱門場景，另有泳池邊戴棒球帽與墨鏡的畫面；同時，成百賢的IG限動被翻出，出現普吉島海邊道路、夕陽與棕櫚樹路標，甚至巴士上可見泰文「普吉安達曼機場巴士」，被認為兩人疑似同地同時出遊。

目前雙方皆未對桌面截圖與同遊傳聞正面回應。而安芝儇經紀人僅回應「正在確認藝人的私生活中」。

