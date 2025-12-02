自由電子報
娛樂 最新消息

《角頭》黑幫男星竟成刑警！對戲「胎記蔡琴」靠美食查案

陳萬號（左起）、17LIVE主播劉恬君甜甜、主播許淨淳XuDo在《有料偵探》有對手戲。（17LIVE提供）陳萬號（左起）、17LIVE主播劉恬君甜甜、主播許淨淳XuDo在《有料偵探》有對手戲。（17LIVE提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕在電影《角頭》系列電影飾演黑幫份子的陳萬號，在17LIVE 短劇《有料偵探》中大翻轉，飾演刑警，用美食查案。提到這次拍片有趣的記憶，陳萬號笑說這是第一次與阿拉斯合作，有幾幕要與他對戲，意外發現阿拉斯很多角度太像歌手「蔡琴」，讓他覺得像是與蔡琴對戲。

陳萬號在《有料偵探》飾演喜歡美食的刑警。（17LIVE提供）陳萬號在《有料偵探》飾演喜歡美食的刑警。（17LIVE提供）

同時擁有主持、YouTuber、舞台劇演員等身分的斜槓藝人阿拉斯今年出版族語專輯，吸引張惠妹注意。他回憶拍攝劇中「早餐店殺人事件」，有一幕要特寫他脖子胎記，此時導演曾祈惟說：「等一下鏡頭會從你的嘴巴往下到脖子上的胎記，胎記要有被嚇到的感覺。」他當下想，「這超現實的表演方式到底要怎麼做啊？」沒想到嘗試兩三次後，導演曾祈惟說很好，他當時心想「這表示他的胎記成功出道了嗎？」

阿拉斯在《有料偵探》中黑化，成為殺人犯，脖子「胎記」也有戲。（17LIVE提供）阿拉斯在《有料偵探》中黑化，成為殺人犯，脖子「胎記」也有戲。（17LIVE提供）

除此之外，因為胎記太搶戲了，阿拉斯補充，「有次換場時，萬哥突然很緊張看著我的脖子說：『你脖子上面還有壞人的妝沒卸掉。』，我說：『不好意思，那是我的胎記。』」讓現場工作人員笑成一團，但阿拉斯也因此很敬佩陳萬號，因為他留心現場狀態，會看看大家是不是都在狀態內。

曾做過甜點師傅的他最喜歡的甜點是可麗露。但提到可麗露，也勾起他一段不知所云的回憶。原來製作可麗露費工費時，但成功率低，當時他的曖昧對象說喜歡吃可麗露，為了求得美人歸，阿拉斯投入心血烘焙，也大成功，看到曖昧對象吃得很滿足，阿拉斯以為這段關係有望了，卻沒想到兩天後，對方從此人間消失，至今他還是百思不解，哭笑不得。

而片中飾演廚房助手夏天的17LIVE主播劉恬君甜甜說，她從小就喜歡《名偵探柯南》，看到劇本設定是「日劇偵探風」，覺得有趣便立刻答應參演。片中她是能瞬間變出美食的小廚師，但劉恬君甜甜誠實爆料現實生活對廚藝一竅不通，會嘗試下廚，但結果往往出人意料，「我曾經煮水餃，但最後卻變成水餃湯」，為此她還大哭一場。另外她非常開心與阿拉斯合作，稱讚阿拉斯是「真人表演導師」，讓她邊拍邊學。

17LIVE許淨淳XuDo飾演劇中餐廳外場千千，沒想到拍攝過程中可以讓她大吃大喝，讓她覺得非常幸福，「有一幕是我要咬炸雞、讓油汁噴出的畫面。導演一直調角度，我就不停地吃，非常幸福！」她還透露那桶炸雞是特別準備的道具，「只有我有這個橋段，其他演員超羨慕我。」

