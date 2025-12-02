自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

木村拓哉戴「人皮頭套」代言？ 中國網路傳言有夠瞎

木村拓哉擔任中國手機代言人。（翻攝自X）木村拓哉擔任中國手機代言人。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天王木村拓哉近期因代言中國品牌，竟掀起「人皮頭套」謠言。隨著高市早苗的「台灣有事」言論引發中日關係緊張，天后濱崎步在上海的演唱會舉行前一日才無預警被通知因「不可抗力」因素取消，後濱崎步面對著1萬4千個空席完成演唱會，成為亞洲大新聞。先前木村拓哉也接下中國手機代言，引起輿論關注，日本媒體認為木村拓哉擔任中國手機代言人恐對女兒木村光希演藝之路造成影響，但更誇張的是，中國竟傳出木村拓哉戴「人皮頭套」出席活動。

中國網友以右圖紅框處指木村拓哉戴人皮頭套，其實看左圖木村拓哉皮膚線條根本沒有詭異皺褶。（本報合成圖，翻攝自X）中國網友以右圖紅框處指木村拓哉戴人皮頭套，其實看左圖木村拓哉皮膚線條根本沒有詭異皺褶。（本報合成圖，翻攝自X）

對於木村拓哉成為中國手機代言人一事，有人認為他太低估政治與商業風險，尤其全球對於中國避之惟恐不及，指木村拓哉接下代言人身分，想法過於天真。另外還有人認為木村拓哉被高額代言費用吸引忽略了潛在政治風險，恐成中共利用工具。中國網路更沸沸揚揚流傳木村拓哉疑似戴著「人皮頭套」現身活動，繪聲繪影說他在螢幕前的形象跟實際現身於活動時，模樣略有不同。

木村拓哉的「人皮頭套」事件尚無官方證實，但引起大量討論，而他近期在台灣、日本社群中的行程與曝光度，也成為討論焦點。不過實際比對照片，說木村拓哉戴人皮頭套參加活動的說法，其實瞎到令人吃驚。

日本媒體認為木村拓哉接下中國手機代言，恐阻擋女兒木村光希星途。（翻攝自X）日本媒體認為木村拓哉接下中國手機代言，恐阻擋女兒木村光希星途。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中