自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

怕了惠利？《請回答1988 十週年》拍團綜 獨缺柳俊烈

 《請回答1988》10週年特輯，演員全部抽空拍攝綜藝節目。（翻攝自tvN）《請回答1988》10週年特輯，演員全部抽空拍攝綜藝節目。（翻攝自tvN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2015年11月在韓國tvN上檔的《請回答1988》近期將推出韓綜，找來當時劇中的16名演員，包括惠利、樸寶劍、成東日、李一花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善英、劉在明、高庚杓、李東輝和柳慧英拍攝紀念特輯。不過，電視台昨釋出的花絮合照中，卻獨缺柳俊烈一人，引發劇迷摧測，是否是因為怕和惠利同框會感到尷尬，畢竟去年兩人分手鬧得沸沸揚揚，惠利「真有趣」3個字，一次摧毀柳俊烈和韓韶禧兩人形象。

相較於韓韶禧發文回擊惠利，柳俊烈自始至終龜縮不正回應，就連韓韶禧大動作透過媒體宣布分手，柳俊烈依舊保持低調 ，讓劇迷不是很能諒解，此後3人也儘量避免同台，以免被媒體拿來大作文章。

惠利（右）和朴寶劍（中）。（翻攝自IG）惠利（右）和朴寶劍（中）。（翻攝自IG）

而昨天釋出的花絮照，則以德善（惠利飾）喜歡用拍立得記錄生活點滴的概念為出發。寫實的復古造型，讓觀眾彷彿穿越時空回到過去，與劇中角色們一起細數「劇中名場面」。不過，劇迷最感好奇的是柳俊烈為何沒參與開場的大合照，經紀公司表示，柳俊烈是因檔期衝突才缺席「部分」拍攝工作，但有參與開場，也有拍一些個人鏡頭，而且他和「劇中家人」羅美蘭、金成均、安宰弘和李敏智，真的有拍下合照！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中