怕了惠利？《請回答1988 十週年》拍團綜 獨缺柳俊烈

〔娛樂頻道／綜合報導〕2015年11月在韓國tvN上檔的《請回答1988》近期將推出韓綜，找來當時劇中的16名演員，包括惠利、樸寶劍、成東日、李一花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善英、劉在明、高庚杓、李東輝和柳慧英拍攝紀念特輯。不過，電視台昨釋出的花絮合照中，卻獨缺柳俊烈一人，引發劇迷摧測，是否是因為怕和惠利同框會感到尷尬，畢竟去年兩人分手鬧得沸沸揚揚，惠利「真有趣」3個字，一次摧毀柳俊烈和韓韶禧兩人形象。

相較於韓韶禧發文回擊惠利，柳俊烈自始至終龜縮不正回應，就連韓韶禧大動作透過媒體宣布分手，柳俊烈依舊保持低調 ，讓劇迷不是很能諒解，此後3人也儘量避免同台，以免被媒體拿來大作文章。

而昨天釋出的花絮照，則以德善（惠利飾）喜歡用拍立得記錄生活點滴的概念為出發。寫實的復古造型，讓觀眾彷彿穿越時空回到過去，與劇中角色們一起細數「劇中名場面」。不過，劇迷最感好奇的是柳俊烈為何沒參與開場的大合照，經紀公司表示，柳俊烈是因檔期衝突才缺席「部分」拍攝工作，但有參與開場，也有拍一些個人鏡頭，而且他和「劇中家人」羅美蘭、金成均、安宰弘和李敏智，真的有拍下合照！

