娛樂 最新消息

台日友誼再升級！日本樂團推出《友情的干貝》謝台灣：患難見真情

日本樂團推出《友情的干貝》謝謝台灣。（翻攝自YouTube）日本樂團推出《友情的干貝》謝謝台灣。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本樂團「給食當番」於2016年成軍，是以「食物」為主題的樂團，該團近來特別推出全新單曲《友情的干貝》，用簡單洗腦的旋律感謝台灣長期支持日本海產，向台日多年來的深厚情誼致敬。

「給食當番」是近年日本網路界頗具話題的創作團體，他們曾在2021年中國全面禁止進口台灣鳳梨時，火速寫下《台灣鳳梨之歌》聲援台灣，爽朗旋律加上滿滿真心，讓不少聽眾笑中帶點感動。

如今他們為回應台灣在日本海產受影響時的大力支持，再度用創作表達感謝，推出《友情的干貝》向台灣喊話：「謝謝你們一直以來的支持。」

知名作家、評論家門田隆將也親自推薦，稱讚「給食當番」是真正用音樂展現友情的團體，鼓勵更多日本人和台灣人聆聽；他在X寫下的暖心推文，引起許多台灣網友共鳴，「這才是真情樂團」、「比官宣還有力量的民間溫度」。

該團後來更受邀至駐日台灣代表處，時任駐日代表謝長廷也曾當面稱讚他們：「患難見真情！」

知名日本作曲家澤口和彥則特別投書本報，希望《友情的干貝》能讓更多台灣人聽見：「這是我們對台灣的感謝，希望能用音樂成為台日友誼的橋樑。」

