「草東沒有派對」神隱「老王樂隊」休團 聽團仔心碎了

〔記者陳慧玲／台北報導〕去年金曲獎大贏家草東沒有派對已超過一年沒有在台灣表演，而昨（30日）晚老王樂隊也在簡單生活節演出時驚爆要休團消息，讓不少熱愛聽樂團演出的粉絲心碎了，由於老王樂隊才剛推出新專輯《暮夜徐行》，很多歌迷原期待他們會展開新巡演，沒想到卻是休團決定，讓粉絲好錯愕。

昨晚老王樂隊在簡單生活節獻唱《安九》，也和四分衛阿山、守夜人旭章同台演出歌迷深愛的《我還年輕我還年輕》，由於表演場所Legacy有人數限制，因此現場擠得滿滿，場外無法進場的歌迷人數也很多，沒想到這竟是老王樂隊今年最後一場重要演出。

老王樂隊宣告休團決定，要等到明年暑假之後再出發。（簡單生活節提供）

對於老王樂隊休團決定的主要原因是什麼？經紀人回應《自由時報》：「我們的暫時休息，主要是團員們畢業之後就一直在老王樂隊裡面，像家人跟夥伴的關係，會有情緒張力很強的時候，我們大家討論出維持關係的方法，是先暫時休息一下，完成自己人生階段想完成的任務，也去外面的世界走走看看。再回來，相信會走的更長遠。」像是吉他手偉碩，終於可以去肯亞。

而老王樂隊選在參加簡單生活節演出宣告休團也有原因，經紀人透露今年沒有接跨年演出，「簡單生活節是我們今年最後一場演出，想結束在一個比較有象徵的節日上，是我們開始出發的地方。」

