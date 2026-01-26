爬101窗台蹲拍霍諾德 女生現身：我會好好檢討

在台北101大樓內拍攝霍諾德的女生，挺身表達當時心情。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日成功徒手攀登台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外民眾喝采與熱議。

霍諾德昨天攀爬過程中，在台北101大樓裡面有辦公人員，拿著手機拍攝正在攀爬的霍諾德，其中被曝光一位女生拍攝霍諾德照片被公開，這名女生也挺身表達心情。

這名女生在Threads留言表示：「大家好我是照片中的女生，早上跟著爸爸去公司，並且也確定主辦單位並沒有禁止在室內拍攝，想說去碰碰運氣會不會看到，於是爬上窗台蹲在那個小小的位子，完全沒有想過會被拍到。」

她表示，拍攝時我並沒有使用閃光燈或敲打玻璃、尖叫，而是靜靜觀賞，但還是想說，如果造成大家有觀感不佳或任何問題，想代替在各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，「因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人。」

對於有人說蹲在那裡很醜，這名女生表示很抱歉，她真的不知道會被拍到？然後那裡又很擠所以只能這樣；她最後謝謝大家，希望沒有影響到霍諾德，自己也會好好檢討。

