自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小龍女吳卓林近況曝光！ 疑回香港旺角擺攤創作

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港藝人吳綺莉昔日與成龍有過一段情，並在未婚情況下誕下女兒「小龍女」吳卓林，母女倆多年來相依為命。不過近年因家庭矛盾爆發，兩人關係急轉直下，更一度傳出吳卓林離家、情同決裂。如今，港媒再度曝光她的最新動向，引發外界關注。

吳綺莉（右）和小龍女鮮少連絡。（資料照；香港星島日報）吳綺莉（右）和小龍女鮮少連絡。（資料照；香港星島日報）

吳卓林自2018年與年長12歲的女友Andi 在加拿大登記結婚後，便鮮少返港，長期旅居海外。其間，她多次被民眾目擊在垃圾站拾荒、排隊領取免費食物，生活狀況令人擔憂。Andi 其後出面澄清兩人生活安穩，甚至曬出住所照片，希望外界別過度揣測。

近日，小龍女的踪影再度引起話題。小紅書近日瘋傳一張疑似吳卓林的照片，指她已回到香港，並在旺角擺攤售賣自行繪製、設計加工的衣服，從繪圖、調色到擺設小攤，全程親力親為。照片中女子笑容燦爛，與以往略顯憔悴的模樣相比，精神似乎回復不少。

據《星島頭條》報導，該照片尚未獲得官方證實，但仍有大量網友向她送上祝福。有人留言寫道：「希望她自立自強，找到自己的路。」、「看到她會心疼，希望她遇到好的人事物。」、「加油！有目標就能重新發光。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中