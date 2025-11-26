小龍女吳卓林近況曝光！ 疑回香港旺角擺攤創作

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港藝人吳綺莉昔日與成龍有過一段情，並在未婚情況下誕下女兒「小龍女」吳卓林，母女倆多年來相依為命。不過近年因家庭矛盾爆發，兩人關係急轉直下，更一度傳出吳卓林離家、情同決裂。如今，港媒再度曝光她的最新動向，引發外界關注。

吳綺莉（右）和小龍女鮮少連絡。（資料照；香港星島日報）

吳卓林自2018年與年長12歲的女友Andi 在加拿大登記結婚後，便鮮少返港，長期旅居海外。其間，她多次被民眾目擊在垃圾站拾荒、排隊領取免費食物，生活狀況令人擔憂。Andi 其後出面澄清兩人生活安穩，甚至曬出住所照片，希望外界別過度揣測。

近日，小龍女的踪影再度引起話題。小紅書近日瘋傳一張疑似吳卓林的照片，指她已回到香港，並在旺角擺攤售賣自行繪製、設計加工的衣服，從繪圖、調色到擺設小攤，全程親力親為。照片中女子笑容燦爛，與以往略顯憔悴的模樣相比，精神似乎回復不少。

據《星島頭條》報導，該照片尚未獲得官方證實，但仍有大量網友向她送上祝福。有人留言寫道：「希望她自立自強，找到自己的路。」、「看到她會心疼，希望她遇到好的人事物。」、「加油！有目標就能重新發光。」

