自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影壇傳奇殞落！烏多基爾離世享壽81歲 200部經典成永恆

德國傳奇影星烏多基爾離世，享壽81歲。（達志影像）德國傳奇影星烏多基爾離世，享壽81歲。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕德國傳奇演員烏多基爾（Udo Kier）一生演過逾200部電影，曾與安迪沃荷、拉斯馮提爾等大師合作，不料外媒今（24）報導，他於週日早晨離世，享壽81歲，死訊由其伴侶、藝術家男友Delbert McBride證實，死因未公布。

烏多基爾超過200部作品的龐大演出生涯中，曾在1973年《科學怪人》及1974年《魔鬼之血》中擔任主角；兩部由 Paul Morrissey 執導、Warhol 製作的作品以顛覆、性感的方式重新詮釋經典怪物角色，基爾對角色「亦正亦邪又帶點滑稽」的詮釋深植人心。

德國演員烏多基爾傳奇謝幕。（翻攝自Variety）德國演員烏多基爾傳奇謝幕。（翻攝自Variety）

上述兩部作品讓烏多基爾打開知名度，之後他在歐洲持續發展，某次他在柏林影展，遇見日後兩度奧斯卡提名的導演葛斯范桑，烏多基爾將自己能在美國接戲、取得SAG資格，歸功於葛斯范桑。

1991年，葛斯范桑執導的成長電影《男人的一半還是男人》介紹基爾給美國大眾，他在片中與瑞凡菲尼克斯、基努李維同台演出，飾演配角聞名。

同時期，烏多基爾也和拉斯馮提爾展開長達數十年的合作。從80年代末的《瘟疫》起，到1991年的《歐洲特快車》，以及《在黑暗中漫舞》、《厄夜變奏曲》、《性愛成癮的女人》等作品。

另外也在多部好萊塢大片演出配角，包括《王牌威龍》、《世界末日》、《刀鋒戰士》，1992年也出現在瑪丹娜的《SEX》寫真書，以及她《Erotica》、《Deeper and Deeper》MV中。

烏多基爾18歲時因在酒吧遇見法斯賓達啟發興趣，隨後搬到倫敦追求演藝夢；他在2024年接受外媒《Variety》訪問時說：「我喜歡被注意的感覺，所以我成了演員。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中