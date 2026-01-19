才11分鐘就被抓包！《愛情怎麼翻譯？》驚見台灣國旗加碼一亮點

《愛情怎麼翻譯？》第一集11分鐘左右出現一面「台灣國旗」。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金宣虎、高允貞主演熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》在Netflix上線後，引發追劇潮，沒想到劇迷的目光竟在第一集11分鐘左右就鎖定一面「台灣國旗」，引來社群熱烈討論。

劇中主角高允貞在日本江之電（江之島電鐵）的車站出現畫面，引來細心網友眼尖發現台灣國旗，另外一大亮點是台灣國旗和日本國旗並排一起出現，網友爆笑評論：「這不是友情客串，是友情合照吧」、「台日友好官方認證！」。

《愛情怎麼翻譯？》「台灣國旗」和「日本國旗」並排出現。（翻攝自Netflix）

留言區也各種神解讀，有人說，「旁邊還有日本國旗欸，真的台日友好」、「這是在暗示什麼嗎？快變外交劇了？」、「我只來追愛情，結果追到了兩國旗」、「沒想到才11分鐘就被我抓到小彩蛋。」

這種「小細節大爆發」的現象，讓部分網友回顧其他韓劇出現場景，話題迅速升溫成「找碴大作戰」，也有網友搞笑表示，「這是製作組偷偷向台灣劇迷示好吧？」

當然，也有理性討論者指出：「拍攝場景就是實地取景，國旗出現也許只是當地月台一景，不一定有深層含意。」

