自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才11分鐘就被抓包！《愛情怎麼翻譯？》驚見台灣國旗加碼一亮點

《愛情怎麼翻譯？》第一集11分鐘左右出現一面「台灣國旗」。（翻攝自Netflix）《愛情怎麼翻譯？》第一集11分鐘左右出現一面「台灣國旗」。（翻攝自Netflix）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金宣虎、高允貞主演熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》在Netflix上線後，引發追劇潮，沒想到劇迷的目光竟在第一集11分鐘左右就鎖定一面「台灣國旗」，引來社群熱烈討論。

劇中主角高允貞在日本江之電（江之島電鐵）的車站出現畫面，引來細心網友眼尖發現台灣國旗，另外一大亮點是台灣國旗和日本國旗並排一起出現，網友爆笑評論：「這不是友情客串，是友情合照吧」、「台日友好官方認證！」。

《愛情怎麼翻譯？》「台灣國旗」和「日本國旗」並排出現。（翻攝自Netflix）《愛情怎麼翻譯？》「台灣國旗」和「日本國旗」並排出現。（翻攝自Netflix）

留言區也各種神解讀，有人說，「旁邊還有日本國旗欸，真的台日友好」、「這是在暗示什麼嗎？快變外交劇了？」、「我只來追愛情，結果追到了兩國旗」、「沒想到才11分鐘就被我抓到小彩蛋。」

這種「小細節大爆發」的現象，讓部分網友回顧其他韓劇出現場景，話題迅速升溫成「找碴大作戰」，也有網友搞笑表示，「這是製作組偷偷向台灣劇迷示好吧？」

當然，也有理性討論者指出：「拍攝場景就是實地取景，國旗出現也許只是當地月台一景，不一定有深層含意。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中