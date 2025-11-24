金馬獎被吃番薯的拿走 曾敬驊會奪獎早有預告

曾敬驊以在「大濛」中滿臉泥沙，外型黝黑的造型出現在金馬獎開場影片中。（圖片擷取自MyVideo金馬線上直播）

〔記者王靖惟／台北報導〕曾敬驊以《我家的事》奪下金馬62最佳男配角，首次鍍金的他在台上哭到說不出話，但曾敬驊能擒金馬其實就在本屆金馬獎的開場影片中早有預告。

大家將金馬獎座推來推去時，曾敬驊仍舊在後方吃著番薯。（圖片擷取自MyVideo金馬線上直播）

最後金馬獎座遞給了「吃番薯的人」（圖片擷取自MyVideo金馬線上直播）

金馬獎的開場影片中，曾敬驊以在「大濛」中黝黑、滿臉泥沙，外型骯髒卻接地氣的造型出現，飾演一位在高鐵上吃番薯的男人，劇情中張孝全率先拿起金馬獎座，但大家紛紛避開獎座宛如獎座是燙手的炸彈，甚至覺得「手沒力拿不起來」，將獎座推來推去，甚至還要推給劇中小可愛葉子綺，此時張孝全一句「ㄟ，吃番薯的拿去」便將獎座遞給曾敬驊，沒想到曾敬驊真的一舉擒得金馬，奪下本屆金馬男配角，讓大家直呼「金馬獎真的被吃番薯的拿走了」

第62屆金馬獎最佳男配角曾敬驊。（記者胡舜翔攝）

曾敬驊拿下男配角之後，致詞時泣不成聲，不僅讓觀眾看到他的演技，也看到了他的真性情，在後台受訪時更是興奮的跳來跳去，是實力與可愛力兼具的演員。

