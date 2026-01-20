自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿嬌「當媽」擋不住神顏 古裝扮相飄仙氣...獲封「最美人母」

〔記者李紹綾／台北報導〕丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，改編自人氣小說《黑蓮花攻略手冊》，劇情講述由虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，更成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，必須讓丁禹兮飾演的「慕聲」，從原本對她充滿敵意改為愛上她，這樣才能完成任務離開小說重回現實。劇裡兩人與祝緒丹、楊仕澤所分別飾演的捉妖師「慕瑤」、「柳拂衣」一起闖關打怪，更隨著故事發展，化解人與妖族之間的恩怨。這部除了主演陣容華麗，還匯聚眾多實力派演員，像是陳都靈、張晨光、于朦朧等，為這部劇增加許多看點。

丁禹兮（右）、虞書欣（左）主演的奇幻古裝劇《永夜星河》是兩人二度合作。（中天娛樂台提供）丁禹兮（右）、虞書欣（左）主演的奇幻古裝劇《永夜星河》是兩人二度合作。（中天娛樂台提供）

《永夜星河》出場模樣最令人驚豔的莫過於港星「阿嬌」鍾欣潼，她飾演男主角丁禹熙的母親「慕容兒」，劇中她一開始是一名隱居深山的妖族女子，以神秘嫵媚溫柔的「魅女」模樣登場，因緣際會下與人族相愛，卻遭到捉妖師的阻撓，為了保護腹中的孩子「慕聲」，隱姓埋名生活卻還是被拋棄，最終黑化成為九階大妖的「怨女」。

丁禹熙在《永夜星河》飾演身世成謎的「慕聲」。（中天娛樂台提供）丁禹熙在《永夜星河》飾演身世成謎的「慕聲」。（中天娛樂台提供）

鍾欣潼近年來鮮少拍攝戲劇，此次古裝扮相廣受好評，散發女神氣質，被封為「最美人母」，還獲得網友誇讚「真的是神顏」、「這怎麼可能是媽媽」，鍾欣潼在演技上的突破也備受關注，挑戰母親的角色，而這美麗的背後，當初可是試了8小時的妝，才能完美的出現在觀眾面前，造型上除了帶髮飾，更接了長髮展現仙氣模樣，讓鍾欣潼直呼「我的頭好重」，但也表示兩種反差的角色，她最喜歡的是「怨女」的造型，更對於此次分飾兩角感到相當新鮮。

虞書欣（左）在《永夜星河》慘被丁禹兮（右）砍殺。（中天娛樂台提供）虞書欣（左）在《永夜星河》慘被丁禹兮（右）砍殺。（中天娛樂台提供）

除了客串的演員成為亮點之外，《永夜星河》更是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲後》第二次合作，兩人先前的合作就CP感十足，引發超高熱度，也讓人相當期待他們之間的搭配，丁禹熙也提到對於此次再度合作感到相當開心，「很放心，大家對彼此的創作方式和對彼此的感受其實是熟悉的，會非常快速省掉那些前期磨合的階段」，拍攝過程相當有默契，就連親密的戲份也是很順暢地拍攝完，「不尷尬也不會笑場，很自然地進到那個狀態，彼此還能懂對方在意的點」，更表示如果有機會很願意有第三次合作，「古裝、現代都演過了，可以演一個生活類的題材，像是青梅竹馬的鄰居」，展現兩人之間的好交情。

虞書欣在《永夜星河》飾演意外穿越成小說惡毒女配角「林虞」。（中天娛樂台提供）虞書欣在《永夜星河》飾演意外穿越成小說惡毒女配角「林虞」。（中天娛樂台提供）

「凍齡女神」鍾欣潼在《永夜星河》成了「最美人母」。（中天娛樂台提供）「凍齡女神」鍾欣潼在《永夜星河》成了「最美人母」。（中天娛樂台提供）

《永夜星河》劇情節奏輕快，並且題材獨特，虞書欣如何從惡毒女配翻身，成為劇情的一大看點，過去就擅長搞笑有趣題材的虞書欣，此次更是完美消化角色獨特的設定，一開始她帶著現代記憶穿越到古裝小說裡，更營造出遊戲過關的情節，只要一死掉就會回到前次的劇情重新過關，而一開始因為被丁禹熙視為厭惡且提防的人物，一言不合就被丁禹熙一刀砍死，虞書欣更是不斷嘗試過關未果，讓她被笑稱是「史上被男主角殺過最多次的女主角」，這樣意想不到的劇情發展，讓人忍俊不禁。這部題材新穎的古裝陸劇《永夜星河》19日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中