年終破百萬、獎金灑62億！演藝圈最敢給的老闆是他們

〔娛樂頻道／綜合報導〕在演藝圈高壓又快速運轉的產業結構中，願意把資源回饋給幕後團隊的藝人，往往更顯難能可貴。近年來，包含華語、韓流與西洋樂壇，都不乏「寵員工」代表人物，他們用實際行動證明，成功不只是個人成就，更是整個團隊的成果。

華語天王周杰倫所創立的公司「杰威爾音樂」長年被外界視為演藝圈的「幸福企業」。不僅曾自掏腰包砸下百萬，帶員工前往歐洲進行豪華旅遊，更屢傳年終獎金高達3個月，助理甚至領到數十萬、上百萬年終獎金的消息，在業界被認為是頂尖水準的福利待遇。

美國天后泰勒絲發出高達1.97億美元犒賞工作人員。（美聯社）

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）則刷新了「寵員工」的天花板。她的「時代巡演（The Eras Tour）」被譽為史上最大型的世界巡迴演唱會之一，票房收入驚人。然而，泰勒絲並未獨享成果，而是豪氣發出高達1.97億美元（約新台幣62億元）的獎金給演唱會工作人員，消息曝光後，不少團隊成員當場激動落淚。

陳奕迅完成182場《Fear and Dreams》巡演，大方送給三年戰友金幣與鉑金幣。（廿一克有限公司提供）

華語歌王陳奕迅（Eason）同樣展現滿滿誠意。2025年8月10日，《Fear and Dreams》世界巡演於澳門銀河綜藝館迎來最終場。慶功宴上，Eason自掏腰包約200萬元，打造999千足黃金紀念幣與鉑金幣，親手將黃金紀念幣贈予23位全勤工作人員，並為其餘190位團隊成員準備鉑金幣，感謝一路相伴的付出。

韓流天王GD正式回歸舞台展開世界巡演，曾在演唱會後送舞者豪禮。（Galaxy Corporation提供）

韓流天王GD則用浪漫方式回饋舞者團隊。2025年7月來台巡演期間，傳出他在演唱會結束返回後台時，特別準備了與頂級珠寶品牌 Jacob & Co. 合作、結合個人品牌 PEACEMINUSONE 的小雛菊項鍊，親手分送給每一位舞者。多名舞者也將當下的感動瞬間分享到IG限時動態，只見GD捧著珠寶盤逐一遞上飾品，舞者們驚喜圍繞、高喊他的名字，現場氣氛溫馨又療癒。

