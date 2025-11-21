「奧斯卡影帝」淪無家可歸！性侵官司纏訟7年散盡家財

據凱文史貝西昨向媒體表示，在某位好萊塢重量級人物的背書下，他很快就可以帶著作品回歸影視圈！（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）因2017年涉入性侵風暴，堪稱直接被好萊塢「消失」！他昨（英國時間）接受《每日電訊報》採訪時感慨表示，性侵指控為他帶來巨大經濟損失，如今他不僅失去房子「無家可歸」，慘丟大把片約之外，再加上訴訟花費，讓他入不敷出、散盡家財。

1995年，史貝西以新黑色犯罪驚悚片《刺激驚爆點》獲得他的第一個奧斯卡最佳男配角獎；1999年又以《美國心玫瑰情》拿下奧斯卡影帝頭銜，演技備受肯定。

史貝西在採訪中透露，「過去7年的開銷，簡直是天文數字。我的收入很少，支出卻很多。」

事件始於2017 年，男演員安東尼拉普控告史貝西在1986年的一場派對結束後，將他抱起並壓在他身上，當時拉普才14歲，史貝西則是26歲。

新聞一爆出，連帶有4名男子陸續跳出來聲稱遭到史貝西「狼爪」侵犯，犯行時間約從2001年一直到2013年。Netflix在「審判前採有罪推定」原則下，宣布無限期暫停《紙牌屋》的製作，也同步終止傳記片《戈爾》的發行；他在雷德利斯科特執導的電影《金錢世界》中的戲份，也由已故的克里斯托弗普盧默重新拍攝。

然而在史貝西的多方舉證下，雖然紐約陪審團和倫敦南華克刑事法院分別於2022年和2023年，宣判史貝西無罪並免除多項性侵指控，但對事業和形象傷害已經造成，史貝西仍然沒有被好萊塢重新接納。

名下沒有任何房產的史貝西說，「我住在飯店、住在Airbnb，哪裡有工作我就去哪裡。我真的沒有家，這就是我想表達的意思。」語重心長向媒體訴苦，「我所有東西都存放在倉庫裡，我希望在某個時候，如果情況繼續好轉，我能再次決定在哪裡定居。」斯佩西補充道。

他也向媒體宣稱，自已正與一些非常有影響力的人聯繫，「他們想讓我重返工作崗位，」他信誓旦旦告訴媒體，「時機成熟時，這一切自然會發生。」似乎也在宣告著，他自導自演的科幻動作片《聖衛傳奇：力量之門》（暫譯，Holiguards Saga — The Portal of Force），可能即將上映了。



☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

