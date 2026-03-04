許維恩爆「1期乳癌」細節揭露！11月火速切除雙乳 最新病況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕44歲的許維恩在三八婦女節前夕宣布，日前確診乳癌，並已完成雙邊乳房切除與重建手術。她今透過經紀人告知本報，去年9、10月健康檢查時發現乳房有腫瘤，後續轉診至林口長庚接受精密檢查，經穿刺後，醫師初步告知為「惡性0期乳癌」，最終化驗結果顯示，其中一側為「惡性1期腫瘤」，另一側則有3顆良性腫瘤。為避免日後惡化風險，她聽從醫囑，果斷決定進行雙邊乳房切除手術。

許維恩（右）今年2月和王家梁慶祝情人節，已經是開刀後3個月，狀況恢復良好。（翻攝自臉書）

乳房切除加上重建屬於大型手術，所幸老公王家梁全程陪伴。醫師一開始就告知手術時間可能超過8小時，王家梁便一路守在手術室外，最終手術歷時長達11小時，所幸手術順利，許維恩平安被推出病房。

請繼續往下閱讀...

她回憶，因為手術超過10小時，全程維持同一姿勢，再加上乳房開刀、雙手無法活動，身心都相當疲憊不適，沒想到一回到病房，就看到王家梁為她準備好的花束與卡片，讓她相當感動。

不過這份感動很快被「大直男行徑」打斷，王家梁竟對她說：「妳自己拿卡片看。」許維恩無奈回應：「我手不能動，你念給我聽。」王家梁則害羞回說：「不要啦，你自己看。」

住院期間共8天，王家梁幾乎寸步不離，全程照料她的生活起居，連洗澡、如廁都親力親為、不假他人之手。年僅2歲多的女兒忒忒也知道媽媽生病，雖然還聽不太懂大人的說明，仍貼心地幫忙拿藥給媽媽吃，模樣令人動容。

目前許維恩術後已3個多月，恢復狀況良好，持續定期回診並服用控制賀爾蒙的藥物。她也透露，重建後乳房外觀自然，幾乎看不出曾動過手術。至於何時恢復工作？經紀人表示下週以病友身份會出席長庚醫學院的研討會，為乳癌防治盡一份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法