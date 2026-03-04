演藝圈最動人友情！沈玉琳、潘若迪哽咽相擁 曝私下暖舉

《黑白威廉Fighting》開播記者會，沈玉琳潘若迪擁抱彼此。（記者潘少棠攝）



〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年因確診白血病停工治療，如今病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會，稍早露面看著氣色好了很多，好友潘若迪特別現身送花，好兄弟相見緊緊相擁，沈玉琳感性提到潘若迪幾乎是每天都到醫院看過，還會唸經將功德迴向給他，從來沒有斷過，講話一度哽咽，好感情溢於言表。

沈玉琳今天露面看著狀況極佳，不過聲音聽起來還有些沙啞，他也透露目前還沒完全出院：「等血小板數字再達標一點點，隨時可以出院。」許多藝人好友紛紛送上祝福影片，多年好友潘若迪更是情義相挺現身站台，一見面就提到沈玉琳住院7個月又過3天，沈玉琳病中潘若迪幾乎是天天造訪，就算人沒到也會透過視訊與對方聯絡，兩人在台上相擁，分開時沈玉琳更不忘幽默說：「他剛在我耳朵跟我說等等要去Motel」，還搞笑說在醫院沒辦法洗澡時潘若迪會請老保母幫忙，引發現場大笑，潘若迪也說：「只有他找得到阿連（老保母），所以我一定要讓他趕快好起來」。

《黑白威廉Fighting》開播記者會，沈玉琳潘若迪再度展現好交情。（記者潘少棠攝）

潘若迪數度強調沒有什麼事比健康更重要，「你隨時都可以賺錢，但命是有限的」沈玉琳也說有答應對方，會多運動，跟著潘若迪去公園散步、跑步，提高免疫力，潘若迪也直呼：「我們會一天到晚胡鬧給大家看，但不要讓我繼續唸下去了，我都覺得我快出家了！」

