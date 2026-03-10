自由電子報
娛樂 最新消息

「格雷女」又脫了！ 上空擺PO打撞球…獲封2026情慾天花板

達珂塔強生為時尚品牌拍攝廣告短片，「上空打撞球」獲封2026情慾天花板。（翻攝自IG）達珂塔強生為時尚品牌拍攝廣告短片，「上空打撞球」獲封2026情慾天花板。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《格雷的五十道陰影》闖出名號的達珂塔強生（Dakota Johnson），繼去年分手交往長達8年的英國天團「Coldplay」酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）之後，一點也沒閒著。儼然早已走出情傷的她，昨在個人IG上傳自己一支為知名品牌Calvin Klein拍攝的春季廣告短片，「上空打撞球」引發網友諸多聯想，隨即在社群媒體炸開瘋傳，獲封「2026純慾系天花板」。

該支影片由知名攝影師Gordon von Steiner操刀，只見達珂塔上身全裸、手持撞球桿，跨上撞球桌，姿勢性感卻不顯低俗，或站上鋼琴，僅穿著該品牌的經典牛仔褲，眼神流露出慵懶而性感的氣息。

達珂塔對於這次大尺度的拍攝，感到愜意且自在，她在聲明中提到：「當一個女人獨自在待在家裡閱讀、工作或放鬆時，那種感覺是非常自由且感性的。這次廣告慶祝的是那種按自己方式感到舒適、自由且性感的態度。有時候，一個女人僅僅是『存在著』（Just Being），就是最性感的時刻。」

大部分網友皆給予好評，直呼「格雷女回來了」、「這才是高級感」，但也有部分聲音質疑「尺度過大」……，然而，相較於電影《格雷的五十道陰影》的尺度，對達珂塔來說，這不過就是視覺藝術的表現手法之一而已。

在 Instagram 查看這則貼文

Calvin Klein（@calvinklein）分享的貼文

